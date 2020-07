Bursa Eropa Menguat Didorong Prospek Stimulus AS

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (28/7/2020). Rencana stimulus Covid-19 AS membawa kembali optimisme pasar yang tergerus sentimen virus corona.

Euro Stoxx600 naik 0,42 persen, DAX Jerman turun 0,03 persen, FTSE Inggris naik 0,4 persen, CAC Prancis turun 0,22 persen, FTSE MIB Italia turun 0,59 persen.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengumumkan rencana stimulus Covid-19 dari Partai Republikan pada hari Senin (27/7/2020) setelah penutupan pasar. Stimulus tersebut mencakup bantuan tunai untuk pengangguran hingga US$ 1.200 per individu, manfaat perlindungan asuransi ketenagakerjaan sebesar 70 persen dari gaji untuk menggantikan stimulus YS$ 600 per minggu, dan pinjaman lunak untuk usaha kecil mengupah karyawannya.

The Fed memulai rapat dua hari pada Selasa dan akan mengumumkan suku bunga acuan pada Rabu. Pasar memprediksi the Fed akan mempertahankan kebijakan moneter yang dovish.

Kurva Covid-19 kembali naik lagi sehingga beberapa negara menerapkan pembatasan perjalanan. Lebih dari 16,4 juta kasus tercatat di dunia dengan korban jiwa 654.000 orang lebih.

Harga emas terus menguat mendekati level tertinggi US$ 2.000 per ons. Selasa kemarin, harga emas mencapai US$ 1.975.