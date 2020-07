BTN Tawarkan Solusi Mudah Miliki Rumah

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki era adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal, kalangan perbankan berlomba memberikan solusi kemudahan bagi transaksi keuangan, termasuk proses pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) maupun kredit pemilikan apartemen (KPA) bagi para nasabahnya.

Baca Juga: BTN Optimistis Kredit Bisa Tumbuh 5%-6%

Salah satunya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN, yang menawarkan solusi kemudahan bagi keluarga Indonesia untuk mengajukan KPR, melalui layanan kredit bertajuk 'KPR From Home The New Normal'. Program ini, memungkinkan konsumen mengajukan berkas aplikasi KPR dan KPA secara online melalui portal BTN Properti.

Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN, Suryanti Agustinar mengungkapkan, selain membantu upaya pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan physical distancing, Bank BTN terus berupaya untuk memberikan layanan prima dan menjawab kebutuhan pasar khususnya terkait fasilitas pembiayaan KPR dan KPA.

"Melalui 'KPR From Home The New Normal' ini, kami banyak memberikan keringanan kredit bagi nasabah. Antara lain, bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, bebas biaya appraisal serta bunga angsuran cukup ringan, mulai dari 3 persen fixed 1 tahun yang merupakan hasil kerja sama dengan developer pilihan," kata Suryanti Agustinar, Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: Kempupera Tambah Kuota FLPP untuk BTN

Menariknya, kata Suryanti Agustinar, pascapemberlakuan promo pada periode Juli-September 2020, nasabah tidak otomatis dikenakan ketentuan floating rate setelah suku bunga promo berakhir.

"Nasabah akan diberikan kepastian angsuran yang rendah selama 5 tahun ke depan dan mendapatkan tambahan keringanan dengan hanya membayar angsuran bunga saja selama 2 tahun pertama melalui fasilitas KPR/KPA Zero," jelas wanita yang akrab disapa Yanti ini.

Yanti menambahkan, kondisi pandemi Covid-19, mendorong Bank BTN memberikan stimulus kemudahan KPR/KPA melalui simplifikasi pengajuan dokumen. "Jadi, nasabah cukup memberikan tiga dokumen di awal pengajuan sampai keluar persetujuan kredit. Sementara data mind story lainnya bisa diserahkan saat akad kredit,” tegasnya.

Baca Juga: KPR BTN Jadi Pilihan Generasi Milenial

Selain itu, kata Yanti, seluruh proses kredit bisa dilakukan secara online seperti pengajuan berkas melalui laman situs BTN Properti atau mobile apps BTN Properti yang dapat diunduh di play store untuk handphone Android dan app store untuk handphone iPhone. "Selain pengajuan online, nasabah dapat melakukan pembayaran booking fee dan tracking posisi berkas pada aplikasi tersebut," tandasnya.

Kemudian, lanjut Yanti, terdapat fitur 4D Tour Service pada laman situs BTN Properti khusus untuk proyek-proyek besutan pengembang pilihan. Calon pembeli bisa memilih hunian idaman dari rumah tanpa harus datang ke lokasi proyek karena dengan fitur ini memungkinkan untuk melihat detail unit hingga ke seluruh sudut ruangan.

"Melalui fitur tersebut, mereka seolah-olah masuk ke dalam unit rumah atau apartemen pilihan secara fisik langsung di lokasi proyek," pungkas Yanti.