Kencana Energy Optimistis Pendapatan Naik Jadi US$ 31 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten penyedia energi baru terbarukan, khususnya tenaga listrik PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) hingga akhir 2020 optimistis bisa meraih pendapatan US$ 31 juta atau naik 35 persen dari 2018 sebesar US$ 23,7 juta. Sementara laba bersih diproyeksikan tumbuh 164 persen menjadi US$ 9,6 juta

"Kinerja perusahaan tahun ini diproyeksikan akan tumbuh positif," kata Wakil Direktur Utama PT Kencana Energi Lestari Tbk Wilson Maknawi dalam paparan publik virtual di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Menurut dia, prediksi membaiknya kinerja dikarenakan mulai beroperasinya proyek-proyek pembangkit listrik baru yang memanfaatkan energi ramah lingkungan, serta penguatan struktur permodalan. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi baru terbarukan menggantikan energi berbasis fosil turut mendorong gairah bisnis di sektor ketenagalistrikan swasta. "PLTA Air Putih mulai beroperasi dengan kapasitas 21 MW dan konstruksi PLTMH Madong," kata dia.

Kencana Energi Lestari juga memiliki pendapatan berulang jangka panjang berdasarkan kontrak power purchase agreement (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN melalui anak perusahaannya berjangka waktu 20-30 tahun dihitung sejak tanggal commercial operation date (COD).

Direktur Keuangan PT Kencana Energy Lestari Tbk Giat Widjaja mengatakan beberapa proyek pembangkit yang akan beroperasi di 2020 diperkirakan akan memberikan kontribusi kenaikan kapasitas produksi sebesar 47 megawatt (MW). Kenaikan kapasitas produksi ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi pertumbuhan pendapatan sebesar 36 persen. "Setelah tahun 2019 kinerja perseroan sempat mengalami kontraksi, kami optimistis di tahun 2020 akan mengalami peningkatan," kata dia.

Data Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menunjukkan, dari kapasitas terpasang listrik nasional sebesar 70,9 gigawatt (GW), sampai dengan Mei 2020 tercatat 60,6 persen disuplai PLN. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan energi listrik menjadi cukup menarik bagi kalangan bisnis. Dari kapasitas terpasang nasional, listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) sampai saat ini memberikan kontribusi sebesar 2.200 MW, jauh dibandingkan kapasitas terpasang nasional.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) disepakati pembagian dividen sebesar US$ 0,02 cents per lembar saham atau senilai US$ 729.651. Dividen itu setara dengan 20 persen dari laba bersih 2019 yang tercatat US$ 23,7 juta.