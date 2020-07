Wall Street Menguat Berkat Keputusan the Fed

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan Rabu (29/7/2020) ditopang saham-saham teknologi dan keputusan bank sentral AS (the Federal Reserve) menahan suku bunga.

Dow Jones Industrial Average naik 0,69 persen, indeks S&P 500 naik 1,24 persen, dan Nasdaq naik 1,35 persen.

Dalam pernyataan resminya, the Fed mengatakan, "aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan telah membaik dalam beberapa bulan terakhir tetapi masih di bawah level sebelumnya di awal tahun". Gubernur the Fed Jerome Powell mengatakan pihaknya akan mempertahankan program stimulus hingga krisis ekonomi sudah lewat.

The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran mendekati 0 persen sejak 15 Maret atau awal pandemi Covid-19. Keputusan the Fed sejalan dengan ekspektasi pasar.

Saham Facebook naik 1,38 persen, Amazon naik 1,11 persen, Alphabet naik 1,32 persen, Apple naik 1,92 persen. Perusahaan-perusahaan ini mencatat gain saat CEO mereka dipanggil Kongres untuk menjelaskan tentang persaingan usaha.

Hari ini, pelaku pasar menantikan data ketenagakerjaan dan yang paling penting, laporan pertumbuhan ekonomi AS triwulan kedua. Wall Street menguat tipis di pasar berjangka. Dow naik 0,1 persen, S&P 500 naik 0,1 persen, dan Nasdaq 100 naik 0,2 persen.