The Fed Tahan Suku Bunga di 0%-0,25%

New York, Beritasatu.com - Setelah mengadakan rapat dua hari yang berakhir Rabu (29/7/2020), bank sentral AS (the Federal Reserve) menahan suku bunga acuan di kisaran mendekati nol sejak 15 Maret 2020, atau awal pandemi Covid-19.

Keputusan the Fed menahan suku bunga di 0%-0,25% sejalan dengan ekspektasi pasar. Dow Jones Industrial Average naik 0,69 persen, indeks S&P 500 naik 1,24 persen, dan Nasdaq naik 1,35 persen.

Pembuat kebijakan moneter the Federal Open Market Committee (FOMC) juga menegaskan komitmennya melanjutkan program quantitative easing melalui pembelian obligasi dan sejumlah program pinjaman dan likuiditas untuk meredam dampak Covid-19.

"Kami berkomitmen menggunakan seluruh instrumen kami untuk mendukung perekonomian di lingkungan yang penuh tantangan ini," kata Gubernur the Fed Jerome Powell.

Dalam pernyataan resminya, the Fed mengatakan, "aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan telah membaik dalam beberapa bulan terakhir tetapi masih di bawah level sebelumnya di awal tahun". Gubernur the Fed Jerome Powell mengatakan pihaknya akan mempertahankan program stimulus hingga krisis ekonomi sudah lewat.

FOMC tidak memberikan indikasi kapan akan mengubah suku bunga. "Jalur pemulihan ekonomi sangat tergantung pada arah virus," demikian bunyi pernyataan the Fed.v