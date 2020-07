Bursa Eropa Ditutup Bervariasi

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup mixed pada perdagangan Rabu (29/7/2020). Pelaku pasar menantikan pengumuman suku bunga bank sentral AS (the Fed).

Indeks Stoxx600 turun 0,06 persen, DAX Jerman turun 0,1 persen, FTSE Inggris naik 0,04 persen, CAC Prancis naik 0,61 persen, FTSE MIB Italia turun 0,11 persen.

Pelaku pasar menantikan keputusan rapat the Fed. Setelah penutupan bursa Eropa, the Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran mendekati 0 persen sejak 15 Maret atau awal pandemi Covid-19. Keputusan the Fed sejalan dengan ekspektasi pasar.

Proposal stimulus Covid-19 yang diajukan Partai Republikan AS tidak diterima sepenuhnya oleh Demokrat. Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengumumkan rencana stimulus Covid-19 dari Partai Republikan pada hari Senin (27/7/2020) setelah penutupan pasar. Stimulus tersebut mencakup bantuan tunai untuk pengangguran hingga US$ 1.200 per individu, manfaat perlindungan asuransi ketenagakerjaan sebesar 70 persen dari gaji untuk menggantikan stimulus US$ 600 per minggu, dan pinjaman lunak untuk usaha kecil mengupah karyawannya.

Saham Deutsche Bank turun 2,5 persen meskipun kerugian perusahaan di triwulan kedua 2020 lebih kecil dari estimasi analis. Saham Barclays turun 6 persen setelah bank tersebut melaporkan laba 695 juta pounds dan meningkatkan pencadangan pinjaman terkait Covid-19.