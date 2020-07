Sempat Bangkrut, Perusahaan Ini Bangkit Kembali Berkat Covid-19

New York, Beritasatu.com - Saham Eastman Kodak melesat pada perdagangan Rabu (29/7/2020) setelah Pemerintah AS memberikan kontrak untuk membuat bahan baku obat generik Covid-19.

Saham Kodak naik 318 persen ke US$ 25,26 per lembar pada Rabu. Sehari sebelumnya, saham Kodak naik 203 persen setelah Pemerintah AS memberikan pinjaman US$ 765 juta untuk memproduksi bahan baku obat Covid-19 yang diatur dalam UU Produksi Pertahanan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa UU itu akan menggerakkan Kodak untuk membuat bahan farmasi aktif dan generik.

Dalam minggu ini, saham Kodak melesat 1.300 persen dan menembus kapitalisasi pasar US$ 1,55 miliar, padahal di awal pekan ini, kapitalisasi pasar Kodak hanyak US$ 115 juta. Sahamnya bahkan sempat naik 570 persen ke US$ 60 per lembar pada hari Rabu.

Kodak mengatakan akan mengembangkan fasilitas produksi di Rochester di New York dan di St.Paul di Minnesota.

Perusahaan berusia 131 tahun yang sebelumnya bergerak di bidang pencetakan film dan fotografi sempat mengajukan pailit pada tahun 2012 akibat kalah bersaing dengan kamera digital. Kodak sudah cukup berpengalaman di bidang pembuatan obat. Di era 1990-an, Kodak pernah ikut memproduksi obat nonresep seperti aspirin, tetapi lalu menjual unit usaha farmasinya ke SmithKline Beecham sebesar US$ 2,925 miliar pada tahun 1994.