Pertamina EP Tingkatkan Produksi Minyak di Sumur SKW-21

Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina EP sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) berhasil meningkatkan produksi minyak melalui program well intervention di sumur SKW-21 Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field. Per Juli 2020, program well intervention di sumur SKW-21 Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field mampu menambah produksi minyak sebesar sebesar 2.200 barel per hari (BOPD).

“Dengan penambahan produksi tersebut, total produksi Sumur SKW-21 per tanggal 21 Juli 2020, menjadi sebesar 9.821 BOPD (barel per hari, Red), melebihi target harian yang dibebankan kepada Sukowati Field,” kata Direktur Utama PT Pertamina EP, Eko Agus Sardjono, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Eko Agus Sardjono menjelaskan, sebagai salah satu lapangan backbone di Pertamina EP Asset 4, Sukowati Field menyumbang 60% dari keseluruhan produksi minyak di Pertamina EP Asset 4, dan salah satu upaya Sukowati Field untuk mencapai target produksi tersebut adalah dengan melalui kegiatan servis pada sumur yang dikelolanya.

Selain itu, pemboran baru yang menambahkan produksi sebesar 381 BOPD juga berhasil dilaksanakan di sumur SBJ-343 Pertamina EP Asset 5 Sangasanga Field. Sumur SBJ-343 yang ditajak pada 17 Juni 2020 akan menambahkan produksi minyak Pertamina EP Sangasanga Field yang saat ini mencapai (YTD) 5.672 BOPD dan gas sebesar 2,612 MMSCFD

Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, Pertamina EP juga berhasil menemukan sumber daya migas baru untuk memenuhi kebutuhan energi negeri yang didapatkan dari pengeboran eksplorasi Sumur Akasia Prima (AKP)-001 terletak di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yang mulai dibor pada 28 April 2020, mencapai kedalaman akhir 2.561 M pada 17 Juni 2020.

Keberhasilan penemuan cadangan lainnya juga didapatkan dari pengeboran eksplorasi Wolai (WOL)-002 yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang ditajak pada 29 November 2019. Saat ini kedua sumur eksplorasi tersebut dalam tahap proses evaluasi cadangan minyak dan gasnya.

“Kami harapkan penemuan sumberdaya migas ini dapat menguatkan optimisme pencarian sumberdaya baru dan segera berkontribusi dalam menjaga daya dukung produksi minyak dan gas beberapa tahun ke depan, sehingga dapat memastikan keberlanjutan pasokan energi untuk negeri,” ujar Eko Agus Sardjono.

Hingga akhir Juni 2020, realisasi produksi minyak PT Pertamina EP mencapai sebesar 80,516 BOPD dan produksi gas sebesar 875.87 MMSCFD.

“Kontributor terbesar produksi minyak adalah Asset 5 di Kalimantan dengan produksi rata-rata 18.600 BOPD, sedangkan produksi gas terbesar ada di Asset 2 di Sumatera Selatan sebesar 351 MMSCFD,” kata Eko Agus Sardjono.