Citilink Kembali Raih Penghargaan "Best Low Cost Airline" di Asia

Jakarta, Beritasatu.com – Maskapai Citilink kembali meraih predikat sebagai Best Low Cost Airline di Asia untuk yang ke-3 kalinya dalam ajang penghargaan TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2020 yang diselenggarakan oleh TripAdvisor dan dirilis tanggal 28 Juli 2020 oleh TripAdvisor.

Bersama dengan Garuda Indonesia yang dinobatkan sebagai salah satu maskapai pilihan terbaik di Asia pada kategori "Major Airlines - Traveler's Choice Major in Airline Asia", Citilink juga menjadi maskapai Asia pertama yang berhasil mempertahankan penghargaan untuk yang ke-3 kalinya secara berturut-turut pada kategori "Best Low Cost Airline in Asia" sejak TripAdvisor Travelers’ Choice Awards’ dilaksanakan pertama kali pada tahun 2017.

TripAdvisor merupakan salah satu situs perjalanan wisata terbesar di dunia yang berbasis di Massachusetts, Amerika Serikat. Adapun penilaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil ulasan pengguna jasa penerbangan sepanjang tahun 2019.

"Merupakan suatu kebanggaan bagi Citilink untuk dapat menerima penghargaan "Best Low Cost Airline" di Asia dari TripAdvisor selama tiga tahun berturut-turut. Ini merupakan wujud konsistensi Citilink untuk terus memberikan kualitas layanan prima bagi seluruh pelanggannya," ujar Direktur Utama Citilink Juliandra di Cengkareng, Jumat (30/7/2020).

Juliandra menambahkan bahwa di tengah situasi yang terjadi saat ini, Citilink akan terus menciptakan inovasi serta meningkatkan layanan kepada penumpang yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan ketika terbang dengan Citilink.

Citilink telah mengembangkan berbagai layanan untuk penumpang mulai dari pengalaman penerbangan yang unik seperti layanan dining experiences, hingga layanan yang bertujuan untuk mewujudkan perjalanan yang hassle-free di seluruh touch points bagi para pelanggan Citilink.

Citilink juga berhasil mempertahankan berbagai predikat kelas dunia di tahun 2019 lalu sebagai “4 Star Low Cost Airline” versi Skytrax dan “4 Star Low Cost Airline” versi Airline Passenger Experience (APEX).