Stock Split. Saham Apple Melesat Tembus US$ 400

California, Beritasatu.com - Raksasa teknologi Apple Inc akan melakukan stock split 4 banding 1 mulai 24 Agustus nanti. Demikian diumumkan perusahaan pada hari Kamis (30/7/2020).

Dengan stock split ini, setiap pemegang selembar saham Apple akan mendapatkan tambahan tiga lembar, di mana harga per lembarnya akan berkurang tetapi ekuivalen dengan nilai sebelumnya. Stock split dilakukan untuk membuat saham lebih likuid dan tidak memiliki efek fundamental. Harga Apple saat ini sebesar US$ 380 per lembar, maka dengan adanya stock split, harga per lembarnya akan menjadi sekitar US$ 100, tergantung posisi saham Apple Agustus nanti.

Saham AAPL naik 1,21 persen ke US$ 384,76 per lembar pada penutupan Kamis. Di perdagangan pascapenutupan, saham Apple melesat 6,21 persen ke US$ 408,65.

Saham stock split akan didistribusikan pada 24 Agustus dan perdagangan dengan harga saham baru akan dilakukan mulai 31 Agustus.

Ini adalah kali kelima Apple melakukan stock split sejak menjadi perusahaan terbuka. Pada 9 Juni 2014, Apple melakukan stock split 7 banding 1, pada 28 Februari 2005 Apple stok split 2 banding 1, pada 21 Juni 2000 dilakukan pecah saham 2 banding 1, dan pada 16 Juni 1987 Apple stock split 2 banding 1.