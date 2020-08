Peruri Raih Dua Penghargaan

Jakarta, Beritasatu.com – Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menerima penghargaan dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2020 di Auditorium TVRI, Senayan, atas implementasi Governance, Risk and Compliance (GRC) serta peningkatan pengawasan proses bisnis maupun operasional untuk menghindari pelanggaran terhadap tata kelola perusahaan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima SP di Jakarta, Sabtu (1/8/2020) disebutkan, dalam ajang itu Peruri mendapatkan dua penghargaan yaitu The Best GRC For Compliance & Risk Management dan The Best Corporate Secretary 2020 for manufacturing industry. Apresiasi ini diterima langsung oleh Head of Risk Management Peruri David IB Situmeang.

David mengungkapkan, pencapaian itu membuktikan Peruri dalam setiap aktivitas bisnisnya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness) serta menerapkan Manajemen Risiko secara enterprise/korporasi dengan memperhatikan aspek pemenuhan pada regulasi yang terkait secara konsisten.

“Penghargaan ini kami terima tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh stakeholder, juga semangat dan komitmen yang tinggi dari jajaran manajemen guna mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi.” tambah David.

Acara yang diselenggarakan BusinessNews Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum itu merupakan hasil riset dan survei dari dewan juri yang merupakan para pakar di bidangnya yang kemudian diperdalam melalui pemaparan materi pada sesi penjurian.

Dalam penjurian tersebut, David menjelaskan, Peruri sudah banyak melakukan terobosan dan inovasi di antaranya melalui peluncuran layanan digital solutions melalui lini produknya yaitu Peruri Sign, Peruri Code dan Peruri Trust yang telah diluncurkan pertama kali pada akhir 2019.