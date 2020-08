BNI New York Sudah Terbitkan Sertifikat Deposito US$ 400 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai jembatan antara Indonesia dan dunia, BNI Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) New York sejak tahun 2020 menciptakan inisiatif baru yakni dengan meluncurkan program sertifikat deposito (CD/certificate of deposit). Program global CD ini maksimum sebesar US$ 1 miliar dan berlaku selama dua tahun.

“Sampai dengan Juli 2020 ini, BNI KCLN New York sudah menerbitkan CD sebanyak US$ 400 juta,” ucap Pemimpin BNI Cabang New York Aidil Azhar dalam siaran pers, Sabtu (1/8/2020).

Ia menambahkan, CD ini diterbitkan berdasarkan kebutuhan. “Tenornya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai dengan satu tahun,” pungkasnya.

Selain melayani transaksi USD bank–bank devisa asal Indonesia, BNI KCLN New York juga membantu sebagai advisor di bidang perbankan internasional. Misalnya, memberikan saran jika ada pertanyaan atau apapun yang terkait dengan transaksi internasional atau berhubungan dengan transaksi pada mata uang dolar.

“Kami biasanya memberikan saran juga. Misalnya ada bank di Indonesia yang baru mau bertransaksi dengan mata uang asing, biasanya kami dapat melakukan pendampingan dan membantu mereka sehingga siap menjadi bank devisa, dan bahkan jika diperlukan dapat mengeluarkan semacam surat referensi yang biasanya dibutuhkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai salah satu persyaratan bank devisa,” ujar Aidil.

BNI KCLN New York sebagai perwakilan BNI di luar negeri juga mempunyai misi menjadi sumber pendanaan US dollar dengan harga yang kompetitif. BNI KCLN New York diharapkan bisa raih pendanaan untuk bisa mendukung bisnis, baik yang lokal di AS maupun yang berhubungan dengan Indonesia. Sama dengan kantor BNI cabang luar negeri yang lain, misi BNI KCLN New York, sebagai office networks, yang dimandatkan divisi internasional yaitu menjadi jembatan Indonesia dan dunia. BNI KCLN New York fokus pada segala bisnis yang terkait dengan Indonesia.

“Kami di New York ini diharapkan bisa memberikan bantuan kepada pebisnis lokal yang akan melakukan transaksi dengan Indonesia, maupun pebisnis Indonesia yang ingin go international atau memasarkan produknya di pasar internasional,” tambahnya.