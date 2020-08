Topping Off, Transpark Cibubur Akan Serah Terima Unit Tower A Akhir 2020

Jakarta, Beritasatu.com – PT Trans Property selaku pengembang proyek superblok Transprak Cibubur berkomitmen untuk memenuhi target serah terima unit Tower A kepada para pembeli apartemen tersebut pada akhir tahun 2020.

Founder Trans Corp Chairal Tanjung mengatakan, walaupun proses tutup atap (topping off) baru dilakukan sore ini, pengembang optimistis dapat merampungkan seluruh proses konstruksi Tower A dalam beberapa bulan ke depan.

“Tower A ini akan selesai lebih cepat dari Tower B dan Tower C, sebab meski baru topping off, pekerjaan interiornya sudah sampai lantai 10. Sehingga akhir tahun ini sudah bisa serah terima unit kepada pembeli,” ujar Chairal saat Konfrensi Pers Topping Off Ceremony Tower A yang digelar secara virtual, Sabtu (1/8/2020).

Upaya Trans Property menyelesaikan proses konstruksi menurutnya menunjukan komitmen pengembang untuk segera melakukan serah terima sebagaimana yang dijanjikan kepada pembeli. Apalagi dari sebanyak 980 unit apartemen Tower A sudah terjual lebih dari 90%.

Adapun Tower B yang juga berjumlah 980 unit menurutnya juga sudah hampir terjual seluruhnya. “Saat ini kami sedang memasarkan Tower C, total unit dari 3 tower di Transpark Cibubur mencapai 3.100 unit,” urainya.

Terkait harga jual unit, GM Manager Transpark Cibubur Hansen Yusuf bilang, saat diluncurkan pada tahun 2017 silam, pihaknya mematok harga jual terendah Rp 400 juta per unit, saat ini harga jualnya sudah naik menjadi Rp 600 juta – Rp 700 juta untuk tipe terendah.

Sementara harga jual Tower C yang saat ini sedang dipasarkan dibandrol dengan harga mulai Rp 700 juta untuk tipe 1 bedroom, dan mulai Rp 2,5 miliar untuk unit tipe 3 bedroom.

Seiring pelaksanaan seremoni tutup atap, pihak Transpark Cibubur memberikan promo khusus down payment (DP) 15%. DP ini menurut Hansen juga bisa dicicil dengan syarat pihak bank sudah memberikan persetujuan kredit kepemilikan apartemen bagi pembelinya.

Sementara seiring terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat daya beli masyarakat melemah, pihak Trans Property mengaku tetap optimistis proyek Transpark Cibubur akan diminati.

Selain lokasi yang strategis, beberapa faktor menjadi nilai daya dukung nilai jual proyek tersebut diantaranya karena ketersediaan fasilitas hunian seperti swimming pool, jogging tract, fitness gym centre, sky garden. “Hunian ini juga menyatu dengan shopping mall dan hotel bintang 4, serta Trans Studio Theme Park” paparnya.

Tidak kalah penting pembeli unit apartemen memperoleh status kepemilikan strata title atau Hak Guna Bangunan (HGB) murni dimana 100% bagunan jadi milik pembeli.

Trans Property pun menargetkan pembangunan proyek yang diperkirakan menelan investasi lebih dari Rp 2 triliun ini akan rampung pada kuartal I-2021 mendatang.