Indeks Berjangka Wall Street Melemah, Pelaku Pasar Pantau Isu AS-Tiongkok

New York, Beritasatu.com - Indeks saham berjangka (futures) Wall Street terpantau melemah pada perdagangan Minggu (2/8/2020) waktu setempat. Setelah melalui pekan yang disibukkan dengan serangkaian laporan keuangan, investor kembali fokus ke isu geopolitik dan perekonomian.

Dow Jones futures turun 0,15 persen, S&P 500 futures turun 0,13 persen, dan Nasdaq naik 0,01 persen.

Pekan lalu, laporan keuangan perusahaan-perusahaan mengangkat Wall Street. Apple melaporkan kinerja kuartal membaik sehingga membuat sahamnya naik 10,4 persen. Perusahaan mengatakan penjualan meningkat 11 persen. Kenaikan Jumat membuat Apple mengambil alih Saudi Aramco untuk menjadi perusahaan paling berharga di dunia.

Amazon melonjak 3,7 persen setelah perusahaan melaporkan penjualan selama pandemi Covid-19. Saham Facebook menguat lebih 7 persen karena raksasa media sosial itu membukukan pertumbuhan pendapatan 11 persen di tengah perlambatan pandemi.

Google dan induknya Alphabet juga merilis pendapatan lebih baik dari yang diperkirakan, tetapi pendapatan keseluruhan perusahaan menurun untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pendapatan untuk Google Cloud juga tepat di bawah ekspektasi analis. Saham Alphabet turun lebih 3 persen pada hari Jumat.

Kini, perhatian investor kembali tertuju ke pemulihan ekonomi. Kongres dan Gedung Putih belum mencapai kesepakatan mengenai kelanjutan stimulus Covid-19. Pemerintah AS dan Republikan menginginkan bantuan tunai sebesar US$ 600 per kepala per minggu dikurangi menjadi US$ 200, tetapi Demokrat ingin stimulus tetap di US$ 600.

Pelaku pasar juga menantikan laporan data tenaga kerja Juli yang akan diumumkan Jumat nanti.

Dalam beberapa hari ke depan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan kebijakan terbaru terkait perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS. Demikian disampaikan Menlu AS Mike Pompeo, Minggu (2/8/2020). Sebelumnya, pada hari Jumat lalu, Trump mengatakan akan melarang aplikasi TikTok di AS.