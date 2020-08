IHSG Berpotensi Menguat, Inflasi Diprediksi Stabil

Jakarta, Beritasatu.com - Valbury Sekuritas Indonesia memperkirakan IHSG menguat pada perdagangan hari ini (3/8/2020), yang ditopang oleh sentimen-sentimen berikut: angka PMI Indonesia bulan Juli membaik, inflasi Juli diperkirakan stabil, saham regional Asia diperkirakan menguat, terimbas dari pasar AS yang menguat pada perdagangan Jumat (31/07), the Fed kembali berjanji untuk menggunakan berbagai instrumen untuk mendukung perekonomian, dan obat antivirus Gilead Sciences Inc, yang dipercaya dapat mengobati Covid-19.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Diprediksikan ekonomi sepanjang 2020 akan kontraksi di kisaran -0,8% sampai -0,2% jika kasus positif virus corona (Covid-19) tidak menurun hingga September 2020. Pertumbuhan ekonomi yang kintraksi akan membawa Indonesia masuk ke fase resesi dan bisa berujung pada depresiasi ekonomi. Dampak jangka panjangnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi jika faktor-faktor perekonomian seperti tenaga kerja, industri, dan rumah tangga kehilangan kemampuan ekonomi dan produktivitasnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut perekonomian dunia masih tidak menentu dan revisi proyeksi bisa dilakukan kapan saja mengikuti perkembangan di tengah pandemi virus corona. Meski sejumlah lembaga internasional mengelompokkan Indonesia ke dalam negara-negara yang perekonomian bisa pulih lebih cepat dan selain itu tetap mewaspadai gelombang kedua kasus Covid-19..

Bank Indonesa menyesuaikan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas Bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Ketentuan tertulis dalam beberapa peraturan. Ketentuan ini menyesuaikan substansi terkait kebijakan pemberian jasa giro kepada BUK, BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah baik secara harian dan rata-rata.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Pembuat kebijakan Tiongkok tidak akan membiarkan pemerintahan Trump memanfaatkannya untuk pemilihannya sebagai presiden kembali, dan akan menunggu hasil pemilu untuk memutuskan bagaimana menanggapi negara adidaya tersebut. Namun, jika Washington meluncurkan provokasi militer untuk menantang garis bawah keamanan dan kedaulatan nasional, Tiongkok akan segera melakukan pembalasan yang efektif. Para ahli mengatakan apakah dua kekuatan utama dapat menghindari konflik militer dalam tiga bulan ke depan tergantung pada Gedung Putih.