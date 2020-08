Bursa Asia Berbalik Menguat Ditopang Data Tiongkok

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia cenderung menguat menjelang akhir perdagangan Senin (3/8/2020) ditopang pemulihan sektor manufaktur Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo naik 2,16 persen, Kospi Korea Selatan naik 0,01 persen, S&P/ASX 200 Australia turun 0,25 persen, Indeks Komposit Shanghai naik 1,21 persen, Hang Seng Hong Kong turun 0,8 persen.

Indeks manufaktur Tiongkok (PMI) yang dirilis Caixin/Markit ada di angka 52,8 untuk bulan Juli, di atas ekspektasi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 51,3. Indeks di atas 50 menunjukkan ekspansi, di bawah itu berarti kontraksi.

Menlu AS Mike Pompeo pada hari Minggu mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan kebijakan terbaru terkait perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS. Sebelumnya, pada hari Jumat lalu, Trump mengatakan akan melarang aplikasi TikTok di AS. Menlu Pompeo menyebut TikTok dan WeChat sebagai aplikasi yang "mengirim data langsung ke Partai Komunis Tiongkok".

Di tengah-tengah konflik AS-Tiongkok, Microsoft Inc mengonfirmasi rencana akuisisi TikTok dari induknya, ByteDance. Akuisisi ini diharapkan rampung sebelum 15 September 2020. Demikian disampaikan Microsoft dalam keterangan resminya, Minggu (2/8/2020) waktu AS.