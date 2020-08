Cluster Sutera Winona Alam Sutera Hadirkan Hunian Nyaman dan Sehat

Jakarta, Beritasatu.com - Mewabahnya virus corona telah mengakibatkan sebagian besar orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Segala aktivitas baik bekerja, berolahraga maupun berbelanja kini dilakukan dari rumah. Tak hanya itu, masyarakat kini lebih memperhatikan kesehatan dalam kesehariannya.

Perubahan gaya hidup akibat pandemi berdampak pada sektor properti. Konsep rumah idaman kini beralih ke hunian yang nyaman dan sehat. Pengembang properti pun mulai menyesuaikan diri dengan tren ini.

Salah satunya adalah PT Alam Sutera Realty Tbk melalui perumahan terbarunya, Cluster Winona Sutera.

Berlokasi di downtown Alam Sutera, Cluster Sutera Winona mengusung konsep hunian tiga lantai yang nyaman dan sehat tanpa mengesampingkan kemewahan desain interior.

Cluster ini terdiri dari empat tipe (Alder, Luciola, Wallace, dan Wallace Corner) dengan luas bangunan mulai dari 195 meter hingga 287 meter persegi. Tersedia 140 unit untuk tahap pertama yang dilengkapi dengan carport untuk dua – tiga mobil dan kanopi.

Adapun lantai pertama didedikasikan agar penghuni dapat dengan leluasa menjalankan aktivitasnya baik bekerja, berolahraga atau bermain tanpa mengganggu anggota keluarga lainnya. Sementara itu, lantai kedua dan ketiga dikhususkan untuk area pribadi dan kamar tidur bagi para penghuninya.

Tipe Wallace dan Wallace Corner juga memastikan kenyamanan bagi anggota keluarga yang sudah lanjut usia dengan menawarkan opsi lift dalam rumah.

Terdapat ventilasi silang untuk memperlancar sirkulasi udara. Perumahan juga dikelilingi oleh area hijau, sehingga penghuni dapat menghirup udara segar setiap harinya.

"Dalam kondisi Covid-19, satu yang menjadi cita-cita semua adalah kita ada di rumah yang sehat. Kategori hunian sehat adalah adanya ventilasi silang. Kami juga selalu mengukur kadar timbal udara dan memastikan jenis tanaman yang ditanam dapat menciptakan udara sehat,” kata Direktur Marketing Alam Sutera Lilia Sukotjo kepada Beritasatu.com pada wawancara daring, Senin (27/7/2020).

Menurut Lilia, area hijau yang mengelilingi perumahan dapat memberikan inspirasi bagi penghuni ketika bekerja dari rumah.

Dari segi desain interior, Cluster Sutera Winona mengusung tema American Classic dengan lantai marmer untuk memberikan nuansa kemewahan. Tinggi plafon rumah mencapai hingga tiga meter, sehingga terlihat megah.

Lilia menambahkan, penghuni juga tidak perlu khawatir dengan keamanan. Sebab, perumahan memiliki sistem satu gerbang (one-gated system), security 24/7 dan CCTV. Setiap unit juga dilengkapi dengan smart door lock di mana penghuni nantinya dapat menentukan pin sendiri.

Lokasi Cluster Sutera Winona, lanjut Lilia, juga strategis. Sebab, penghuni dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas seperti area perkantoran, komersial hingga sekolah dan rumah sakit.

“We have the best of everything. Rumah tiga lantai yang luas, area penghijauan yang besar dan lingkungan yang ramah keluarga, serta akses yang mudah,” pungkas Lilia.

Adapun Cluster Sutera Winona ditawarkan dengan harga (termasuk PPN) mulai dari Rp 3,6 milyar-an. Alam Sutera juga telah bekerja sama dengan berbagai bank untuk menyediakan program kredit kepemilikan rumah (KPR).



