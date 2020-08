PT KAI Kembali Tambah Perjalanan Kereta Api

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali menambah perjalanan kereta api (KA) jarak jauh dan lokal secara bertahap dikarenakan adanya peningkatan pelanggan sebanyak 60% pada Juli 2020.

Terdapat tujuh KA jarak jauh yang kembali dioperasikan oleh KAI pada akhir pekan dan tanggal tertentu pada Agustus 2020 setelah sebelumnya KA tersebut dihentikan sementara operasionalnya.

Tujuh KA jarak jauh tersebut adalah KA Harina (Bandung – Surabaya Pasar Turi pp), Senja Utama Solo (Solo Balapan – Pasar Senen), Mataram (Pasar Senen – Solo Balapan), Matarmaja (Pasar Senen – Malang pp), Pasundan (Bandung Kiaracondong – Surabaya Gubeng pp), Wijayakusuma (Cilacap – Ketapang pp), dan Sawunggalih (Pasar Senen – Kutoarjo pp).

“Kereta api tersebut kami jalankan kembali setelah melihat minat masyarakat yang terus tumbuh untuk menggunakan transportasi kereta api,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan, Senin (3/8/2020).

Menurut dia, pada Juli 2020, KAI melayani 1,1 juta pelanggan atau naik 60% dibanding dengan volume pelanggan pada Juni 2020 sebesar 699.309 pelanggan. Adapun rinciannya, yaitu volume pelanggan KA jarak jauh pada Juli 2020 sebanyak 215.796 pelanggan, naik 224% dibanding Juni 2020 sebanyak 66.687 pelanggan. Lalu volume pelanggan KA lokal pada Juli 2020 sebanyak 906.561 pelanggan atau naik 43% dibanding Juni 2020 sebanyak 632.622 pelanggan.

"Kenaikan volume pelanggan tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terus tumbuh terhadap layanan KAI yang dapat diandalkan di tengah pandemi," imbuh Joni.

Joni menilai, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti menghadirkan diskon tiket, undian berhadiah, libur hari raya Idul Adha, penambahan jadwal perjalanan secara bertahap, dan hadirnya layanan rapid test Covid-19 dengan harga terjangkau di stasiun.

"Layanan rapid test di stasiun hasil kerja sama KAI dan Rajawali Nusindo tersebut sangat diminati oleh calon pelanggan. Terbukti sampai dengan 2 Agustus 2020, terdapat 7.340 calon pelanggan yang menggunakan layanan rapid test di 12 stasiun atau rata-rata 1.048 peserta setiap harinya," terang Joni.

Meski terjadi peningkatan perjalanan kereta api, Joni menegaskan, KAI tetap berkomitmen menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat. Dengan demikian masyarakat dapat melakukan perjalanan menggunakan kereta api dengan aman, selamat, nyaman, dan sehat sampai di stasiun tujuan.

“Penambahan kereta api di bulan Agustus ini kami harap dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” papar Joni.

Tercatat sampai dengan 2 Agustus 2020, terdapat kenaikan 14% pada rata-rata jumlah perjalanan KA per hari pada Agustus 2020 yaitu sebanyak 178 KA per hari dibanding 155 KA per hari pada Juli 2020.