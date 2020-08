Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) meluncurkan TMRW, bank digital UOB yang telah menerima berbagai penghargaan di kawasan ASEAN, untuk melayani generasi Indonesia yang giat dan cakap menggunakan teknologi digital.

Baca Juga: UOB Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Covid-19

Direktur Utama UOB Indonesia, Kevin Lam, mengatakan, Indonesia memiliki banyak populasi konsumen muda, aktif, dan cakap secara digital. Sejumlah 96 persen orang Indonesia memiliki ponsel dan jumlah konsumen yang terhubung dengan internet terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Generasi Indonesia yang kerap menggagas perubahan ini memiliki karakteristik aktif dan menginginkan layanan digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun untuk membantu mencapai aspirasi mereka. Melalui TMRW, kami berharap dapat membantu memenuhi tujuan keuangan dan mendukung mereka membangun hari esok yang lebih baik," kata Kevin Lam, di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Menurut Kevin Lam, TMRW membuat perbankan lebih mudah, lebih transparan dan lebih menarik karena kemampuannya menerjemahkan data transaksi menjadi wawasan informasi yang dapat ditindaklanjuti seperti memberikan tips yang menyenangkan untuk membantu nasabah dalam menabung dan berbelanja dengan lebih baik.

Baca Juga: Rilis Kejutan Simpanan, UOB Incar Kenaikan Dana Murah 15%

"Fitur berupa wawasan yang unik ini dihasilkan dari menggabungkan antara kecerdasan buatan (AI) serta analisa dan kategorisasi data yang kompleks dan sesuai dengan harapan dari 92 persen konsumen yang menginginkan solusi perbankan yang dapat membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih bijak," jelasnya.

TMRW, bank digital pertama dan satu-satunya yang dirancang untuk generasi digital ASEAN, pertama kali diluncurkan di Thailand pada tahun 2019. Dalam kurun waktu setahun, model bisnis unik dari TMRW telah menerima pengakuan industri atas inovasi yang dihasilkannya, termasuk di antaranya Best Bank for Millennials, Best Customer Centric Business Model dan Outstanding Boarding Client dan Outstanding Social Media Campaign yang dianugerahi oleh The Digital Banker.

Kevin Lam menambahkan, sebagai bank digital ASEAN yang terkemuka di industri, TMRW menyatukan solusi teknologi analitik data kompleks dan yang terbaik dengan infrastruktur teknologi dari UOB yang mapan dan pemahaman mendalam tentang tren pasar ASEAN dan nasabah yang dibangun selama delapan dekade terakhir.

"Kombinasi unik dari inovasi dan fokus pada nasabah memungkinkan TMRW untuk menghadirkan pengalaman nasabah secara personal serta dapat mengantisipasi kebutuhan individu, berdialog dan melayani kebutuhan mereka dengan cara yang mereka inginkan. Bahasa yang digunakan TMRW juga bebas dari jargon perbankan dan mudah dimengerti," tandasnya.