Awali Agustus, Dow Naik 200 Poin dan Nasdaq Tembus Rekor

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street mengawali Agustus pada perdagangan Senin (4/8/2020) menguat.

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 236,08 poin atau 0,9 persen ke 26.664,40. Nasdaq Composite melonjak 1,5 persen ke level tertinggi sepanjang masa, mencapai 10.902.80. S&P 500 naik 0,7 persen menjadi 3.294,61, tertinggi sejak 21 Februari.

Saham perusahaan teknologi memimpin kenaikan bursa. Microsoft naik lebih 5 persen setelah mengonfirmasikan laporan perusahaan sedang dalam pembicaraan membeli aplikasi video sosial TikTok di AS. Pembicaraan itu terjadi ketika Presiden AS Donald Trump mengancam melarang TikTok karena kekhawatiran keamanan data.

Adapun Apple dan Netflix masing-masing naik 2,5 persen dan 2 persen.

"Kami melihat reli di sektor teknologi menindaklanjuti beberapa laporan pendapatan yang terlihat minggu lalu," kata Direktur Penelitian Manajemen Kekayaan D.A. Davidson, James Ragan.

Beberapa faktor lain pendorong bursa adalah Eli Lilly mengumumkan dimulainya uji coba fase 3 LY-CoV555, perawatan uji coba antibodi virus corona yang dapat mencegah virus menyebar di antara karyawan dan warga panti jompo AS. Sahamnya naik 1,7 persen.

Bursa saham AS juga mendapat dorongan data manufaktur yang lebih baik dari perkiraan. PMI manufaktur Institute for Supply Management naik menjadi 54,2 pada Juli, melampaui estimasi Dow Jones 53,8.

Investor juga menyambut musim pendapatan perusahaan yang banyak lebih baik dari estimasi. Data yang dikumpulkan FactSet menunjukkan bahwa, sampai Jumat, 84 persen dari pendapatan perusahaan S&P 500 lebih baik dari ekspektasi.

Selain itu, perhatian investor juga beralih ke Washington ketika negosiasi stimulus Covid-19 berlanjut. "Meningkatnya klaim pengangguran dan penurunan kepercayaan konsumen menunjukkan beberapa kemunduran latar belakang konsumen AS," tulis analis pasar Evercore ISI, Dennis DeBusschere.

"Jika kesepakatan untuk memperpanjang dukungan pengangguran segera berlalu, siklus kenaikan yang dimulai awal Juli dapat terus berlanjut," tambahnya.

Anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat masih menemui jalan buntu terkait beberapa komponen undang-undang bantuan Covid-19 berikutnya. Debat utama kedua pihak adalah dorongan federal bantuan pengangguran, yang ditetapkan US$ 600 per minggu pada bulan Maret, dan baru-baru ini berakhir. Gedung Putih mendukung pengurangan bantuan federal menjadi US$ 200 per minggu, Demokrat menyerukan agar bantuan itu tetap di level US$ 600.