Harga Minyak Melonjak 2% karena Positifnya Data Ekonomi

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik hampir 2 persen pada perdagangan Senin (4/8/20200 karena positifnya data ekonomi dari Eropa, Asia dan Amerika Serikat (AS). Namun investor tetap khawatir menyusul meningkatnya kasus Covid-19 secara global dan kelebihan stok karena OPEC mulai mengurangi pemangkasan produksi.

Minyak mentah Brent naik 86 sen, atau 2 persen, menjadi US$ 44,38 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate naik 74 sen, atau 1,84 persen ke US$ 41,01 per barel.

Baca juga: Harga Minyak di Pasar Asia Terkoreksi Pagi Ini

Aktivitas manufaktur AS bulan Juli menguat karena pesanan meningkat meskipun infeksi Covid-19 berambah. PMI manufaktur Institute for Supply Management naik menjadi 54,2 pada Juli, melampaui estimasi Dow Jones 53,8.

Survei serupa menunjukkan aktivitas manufaktur di zona Uni Eropa naik bulan lalu untuk pertama kalinya sejak awal 2019. Sementara positifnya data manufaktur di Asia juga mendorong harga minyak.

"Sektor industri mengambil kembali dan itu menandakan permintaan minyak ke depannya akan baik," kata analis Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

Namun para investor terus khawatir pemulihan ekonomi ketika kasus corona meningkat dengan infeksi hampir 18 juta secara global. Banyak negara memberlakukan pembatasan kembali dalam upaya mengendalikan pandemi.

Proyeksi kelebihan pasokan juga membebani harga minyak ketika Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan mitranya termasuk Rusia, bersiap mengurangi pasokan. Sementara produksi serpih AS mulai meningkat.

Anggota OPEC+ telah memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari (bpd) sejak Mei. Bulan ini, pemotongan akan mengecil menjadi 7,7 juta barel per hari hingga Desember.

Output kondensat minyak dan gas Rusia akan meningkat menjadi 9,8 juta barel per hari selama Agustus, dari 9,37 juta barel per hari pada Juli. Demikian diungkapkan sumber yang akrab dengan data.