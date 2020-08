Harga Minyak Turun di Perdagangan Asia Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada jam perdagangan Asia Selasa pagi (4/8/2020).

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun 0,93 persen menjadi US$ 43,74 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS juga melemah 0,9 persen menjadi US$ 40,64 per barel.

Sementara harga minyak naik hampir 2 persen pada perdagangan Senin (4/8/2020) karena positifnya data ekonomi dari Eropa, Asia dan Amerika Serikat (AS). Namun investor tetap khawatir menyusul meningkatnya kasus Covid-19 secara global dan kelebihan stok karena OPEC mulai mengurangi pemangkasan produksi.

Minyak mentah Brent naik 86 sen, atau 2 persen, menjadi US$ 44,38 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate naik 74 sen, atau 1,84 persen ke US$ 41,01 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 93,557 setelah di sekitar 94.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,03 per dolar setelah melemah dari level sekitar 105,6 terhadap greenback kemarin. Dolar Australia berada di US$ 0,7112 setelah jatuh di bawah US$ 0,71 kemarin.