Rekor, Emas Tembus Level Psikologis US$ 2.000

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat menembus rekor mencapai level psikologis US$ 2.000 per ounce untuk pertama kalinya dalam sejarah pada akhir perdagangan Selasa (4/8/2020) karena suku bunga rendah dan harapan stimulus AS untuk melindungi ekonomi yang terpukul virus corona.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, melonjak US$ 34,7 atau 1,75 persen, menjadi 2.021 per ounce.

"Pembelian safe haven (emas) telah mendorong harga emas menembus US$ 2.000 untuk pertama kalinya ketika dolar AS menguji posisi terendah yang terakhir terlihat lebih dua tahun lalu, suku bunga riil negatif turun ke level yang terakhir terlihat pada 2013 dan harapan paket stimulus," kata analis Standard Chartered, Suki Cooper, dikutip dari Reuters.

Pembicaraan antara Gedung Putih dan para pemimpin Demokrat di Kongres AS akhirnya bergerak ke "arah yang benar" ketika mereka mencoba mencapai kesepakatan mengenai RUU bantuan virus corona, kata seorang politisi Demokrat di Senat AS.

"Konfirmasi ada perkembangan negosiasi dengan Partai Republik mengenai dukungan Covid-19 mendorong emas ke level tertinggi," kata Kepala Perdagangan Derivatif Logam Mulia BMO,Tai Wong.

Emas telah melonjak 33 persen sepanjang tahun ini, didukung suku bunga rendah dan stimulus bank-bank sentral global untuk meringankan pukulan ekonomi akibat Covid-19.

"Harga dapat naik menuju level US$ 2.300 pada akhir tahun," kata analis pasar OANDA, Edward Moya.

Logam mulia lainnya perak pengiriman September naik US$ 1,611 atau 6,6 persen, menjadi US$ 26,028 per ounce. Platinum pengiriman Oktober naik US$ 24,1 atau 2,59 persen, menjadi US$ 955,2 per ounce.