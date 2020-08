Harga Minyak Terkoreksi di Perdagangan Asia Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah di perdagangan Asia Rabu pagi (5/8/2020).

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun 0,36 persen menjadi US$ 44,27 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS melemah 0,48 persen menjadi US$ 41,50 per barel.

Sementara harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Selasa (5/8/2020) tembus level tertinggi lima bulan di tengah harapan Amerika Serikat (AS) membuat kemajuan paket stimulus ekonomi dan tanda-tanda AS bisa mengendalikan virus corona (Covid-19).

Patokan minyak internasional Brent naik 57 sen, atau 1,3 persen menjadi US$ 44,72 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate naik 69 sen, atau 1,68 persen menjadi US$ 41,70 per barel. Kedua patokan minyak itu ditutup pada level tertinggi sejak awal Maret, atau lima bulan terakhr.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, di 93,212 setelah menurun dari level di atas 93,6 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,61 per dolar setelah menyentuh level 106,4 pada awal pekan perdagangan. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7175 dari level di bawah US$ 0,71 awal pekan ini.