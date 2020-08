Indomaret Jadi Toko Ritel Pertama di RI Hadirkan Drive Thru

Jakarta, Beritasatu.com - Indomaret melakukan ekspansi usaha dengan menambah layanan drive thru keempatnya menyusul keberhasilan layanan sejenis sebelumnya. Indomaret tercatat sebagai toko ritel pertama di Indonesia yang dilengkapi layanan drive thru.

"Layanan ini diperkenalkan sejak September 2019 sebagai terobosan inovasi merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," kata Marketing Director PT Indomarco Prismatama, pemegang brand Indomaret, Wiwiek Yusuf di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Indomaret drive thru keempat dibuka di Jalan Tomang Raya Grogol, Jakarta Barat, Rabu (5/8/2020). Adapun tiga Indomaret drive thru lainnya berada di Jalan Panjang Raya Jakarta Barat, Jalan Ahmad Yani Surabaya dan Batang Jawa Tengah.

Dia mengatakan, ke depan layanan drive thru akan dikembangkan secara selektif di kota-kota yang tingkat kesibukannya tinggi di antaranya Gresik, Jakarta, Sentul Bogor, Purwakarta, Medan. "Konsep drive thru relevan di era new normal sekarang ini," kata Wiwek.

Dengan adanya layanan drive thru, masyarakat dapat melakukan transaksi belanja lebih praktis, cepat dan nyaman mulai pemesanan, pembayaran dan pengambilan barang. Konsumen tetap berada di kendaraan (mobil, motor, sepeda), tanpa masuk ke dalam toko Indomaret. "Pada kondisi sekarang, layanan ini menjadi pilihan praktis dan efisien, serta meminimalisir kontak dengan konsumen lain (physical distancing)," kata dia.

Indomaret drive thru menyediakan kombinasi produk grocery dan makanan siap saji. Inovasi ini menurut Wiwiek dilakukan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan produk lebih variatif. "Waktu layanannya tetap sama rata-rata 3-4 menit," kata dia.

Indomaret drive thru beroperasi 24 jam dan tetap melayani pelanggan yang datang langsung berbelanja di toko.