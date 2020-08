Pegadaian Ajak Masyarakat Merdeka Secara Finansial

Jakarta, Beritasatu.com - Merdeka secara finansial adalah impian banyak orang. Namun, tidak semua orang paham cara mencapainya, terutama di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi ekonomi.

Untuk mewujudkan merdeka finansial dan dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan RI, PT Pegadaian (Persero) menyelenggarakan webinar Emas Merdeka bertajuk "Merdeka Finansial di Era New Normal” serentak di 12 Wilayah Pegadaian seluruh Indonesia, Kamis (6/8/2020) secara daring melalui media Zoom.

Webinar Emas Merdeka mengundang 12 (dua belas) Senior Vice President Pegadaian dan 8 (delapan) pembicara yang berasal dari berbagai latar belakang seperti pengusaha dan perencana keuangan. Mereka adalah Prita Ghozie (CEO & Principal Advisor ZAP Finance), Yasa Singgih (Pendiri Men’s Republic), Nucha Bachri (Co-founder Parentalk.ID), Hendy Setiono (CEO Baba Rafi Group), Tirta Prayudha (CEO Big Alpha), Philip Mulyana (Financial Coach dengan pengalaman 12 tahun), Ligwina Hananto (Founder QM Financial), dan Safir Senduk (Financial Planner Independen Pertama di Indonesia).

Dalam satu hari, terdapat 12 sesi Webinar Emas Merdeka dengan durasi masing-masing 1 jam yang dibagi menjadi tiga periode waktu yaitu pukul 10.00 - 11.00 WIB, 13.00 - 14.00 WIB, dan 14.00 - 15.00 WIB. Peserta bisa memilih sesuai dengan daerah domisilinya masing-masing.

PT Pegadaian menggelar webinar bertajuk "Merdeka Finansial di Era New Normal”, Kamis (6/8/2020).

Nantinya, para pembicara akan menceritakan mengenai tips dan trik mengatur keuangan di era new normal untuk mencapai tujuan finansial serta cara merdeka finansial ala mereka.

Selain itu, akan ada penjelasan mengenai instrumen investasi emas dari Pegadaian. Pegadaian memiliki dua produk investasi emas yaitu Pegadaian Tabungan Emas dan cicil emas. Pegadaian Tabungan Emas memungkinkan nasabah membeli emas mulai dari 0,01 gram atau sekitar Rp 9.000-an. Sedangkan cicil emas menawarkan pembiayaan emas batangan 24 karat dengan uang muka ringan dan jangka waktu fleksibel yang bisa dipilih sesuai kemampuan.

Transaksi investasi emas di Pegadaian bisa dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital. Aplikasi Pegadaian Digital sudah sejak tahun 2017 membuat transaksi di Pegadaian lebih mudah, cukup dalam genggaman telepon pintar saja.

Berbagai transaksi bisa dilakukan seperti gadai online, booking gadai, pengajuan pembiayaan multiguna dan ibadah haji, pembayaran gadai dan angsuran, beli pulsa, bayar tagihan, serta investasi emas baik melalui Pegadaian Tabungan Emas maupun cicil emas.

“Webinar Emas Merdeka ini bertujuan untuk memperkaya ilmu mencapai merdeka finansial, salah satunya dengan instrumen investasi emas. Investasi emas menawarkan berbagai keunggulan seperti sifatnya yang tahan inflasi serta cocok untuk tujuan finansial jangka panjang. Apalagi saat ini lebih mudah dengan aplikasi Pegadaian Digital,” tutur Senior Vice President Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah.

Pegadaian juga menyiapkan promo khusus bagi peserta webinar untuk bertransaksi emas di aplikasi Pegadaian Digital. Di antaranya diskon 20 persen untuk Buka Rekening Tabungan Emas, diskon 0,5 persen hingga Rp 250.000 untuk top up Tabungan Emas, diskon Rp 50.000 untuk Cicil Emas dan goldback hingga Rp 500.000 untuk Gadai Tabungan Emas.

“Pendaftaran Webinar Emas Merdeka akan dibuka sampai hari Kamis, 6 Agustus 2020 pukul 07.30 WIB melalui link pendaftaran bit.ly/formemasmerdeka. Pendaftaran ini bersifat gratis, tidak dipungut biaya. Peserta yang sudah mendaftar akan mendapatkan link webinar Emas Merdeka melalui email terdaftar pada hari pelaksanaan,” pungkas Elvi Rofiqotul Hidayah.