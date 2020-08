Emas Tembus Rekor Baru Setelah Lampaui US$ 2.000 Per Ounce

New York, Beritasatu.com - Harga emas meroket ke rekor tertinggi baru pada perdagangan Rabu (5/8/2020) setelah melewati US$ 2.000 per ounce untuk pertama kalinya sepanjang masa, karena pelemahan dolar dan penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS).

Emas telah naik 34 persen pada tahun ini dan merupakan salah satu aset berkinerja terbaik 2020. Investor membeli dalam jumlah besar dengan harapan nilainya akan berrtahan ketika pandemi corona.

Setelah menembus di atas US$ 2.000 untuk pertama kalinya pada Selasa (4/8/2020), harga emas mencapai level tertinggi baru di US$ 2.055,10 per ounce pada Rabu. Sementara harga emas di pasar spot naik 1 persen ke US$ 2.037,81. Emas berjangka AS naik 1,4 persen menjadi US$ 2.048,30.

Investor khawatir stimulus ekonomi sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 akan memicu inflasi dan menurunkan nilai aset lainnya. Alhasil investor memburu kemilau emas.

"Kami melihat penurunan dolar AS, kurva imbal hasil obligasi AS semakin turun dan ekspektasi peningkatan inflasi," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities, Bart Melek.

Kebuntuan di Washington soal kesepakatan bantuan virus corona membantu melemahkan dolar, yang bersaing dengan emas sebagai tempat aman berinvestasi. Pelemahan dolar juga membuat emas lebih murah bagi pembeli dengan mata uang lain.

Imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun turun menjadi minus 1,06 persen dari 0,15 persen pada awal tahun.

Analis independen, Robin Bhar mengatakan emas telah melompat lebih US$ 200 dalam dua minggu, sehingga diproyeksi akan terjadi koreksi. "Setiap rebound imbal hasil Treasury dan penguatan dolar akan menghentikan reli emas dan menekan harga," katanya.

Harga perak juga melonjak 4,4 persen menjadi US$ 27,13, atau tertinggi sejak April 2013. Harga perak telah meningkat 48 persen pada tahun ini, mengungguli emas.

Di tempat lain, platinum naik 2,4 persen menjadi US$ 959,97 dan paladium 0,7 persen naik ke US$ 2,155.14.