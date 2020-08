Schneider Electric Luncurkan Solusi Hijau di Industri Makanan Minuman

Jakarta, Beritasatu.com - Schneider Electric meluncurkan solusi EcoStruxure for Food and Beverage sebagai solusi bagi industri makanan dan minuman (mamin) guna menjawab tuntutan konsumen di era green consumerism yang semakin kritis terhadap kualitas produk, transparansi informasi serta dampaknya terhadap lingkungan. EcoStruxure for Food and Beverage mengintegrasikan industrial internet of things (Iot) dan teknologi otomasi di seluruh aspek rantai nilai yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi energi, transparansi dan kemampuan pelacakan mulai ketersediaan bahan baku, proses produksi hingga jalur distribusi produk sampai ke konsumen.

“Industri makanan dan minuman secara global akan menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks di era green consumerism. Tuntutan akan penggunaan bahan baku dan proses produksi yang ramah lingkungan, dan pengelolaan produksi dapat dijawab dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi industri 4.0 dalam empat fokus area yaitu smart manufacturing,

smart facilities, smart food safety dan smart supply chain. Inilah yang menjadi keunggulan dari solusi EcoStruxure for Food and Beverage," kata Industrial Automation Business Vice President Schneider Electric Indonesia and Timor Leste Schneider Electric Luncurkan Solusi Hijau di Industri Mamindalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Solusi EcoStruxure for Food & Beverage tersebut mengintegrasikan keempat area tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis industri mamin, mengoptimalkan produktivitas, efisiensi energi, transparansi dan keterlacakan dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan konsumen. "Solusi EcoStruxure for Food & Beverage telah terbukti secara global dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengurangan biaya energi hingga 60 persen, pengurangan biaya integrasi hingga 50 persen, pengurangan biaya operasional hingga 30 persen," kata dia.

Selain menyediakan solusi, Schneider Electric Indonesia juga telah lama bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian melakukan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku industri yang ingin melakukan transformasi digital, termasuk di industri mamin.

Kepala Puslitbang Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (IKFTLMATE), Badan Penellitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemperin) Sony Sulaksono menyampaikan, industri mamin merupakan salah satu dari lima sektor yang menjadi prioritas Kemperin dalam percepatan Making Indonesia 4.0.

Dalam rangka mendukung dan mengakselerasi penerapan teknologi industri 4.0 di industri mamin, Kemperin telah melakukan berbagai program, antara lain peluncuran INDI 4.0 sebagai alat ukur tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi ke industri 4.0, pelatihan dan pendampingan transformasi digital industri mamin, penunjukkan pabrik PT Schneider Electric Manufacturing Batam sebagai perusahaan Lighthouse nasionalserta membantu pelaksanaan self assesment INDI 4.0 untuk industri mamin di Indonesia.