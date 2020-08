Harga Minyak Bervariasi di Perdagangan Asia

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia bervariasi (mixed) di perdagangan Asia Kamis pagi (6/8/2020).

Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,1 persen menjadi US$ 45,21 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS turun sedikit ke US$ 42,17 per barel

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir berada di 92,78 dalam minggu perdagangan yang bergejolak.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,51 per dolar setelah menguat dari level di atas 105,6 terhadap greenback kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7202 menyusul kenaikannya dari level di bawah US$ 0,715 minggu ini.

Kasus virus corona (Covid-19) terus meningkat di Amerika Serikat (AS) dengan kematian lebih 1.000 per hari. Sementara lusinan negara bagian AS harus mengurangi rencana membuka kembali perekonominnya.

Namun, pembicaraan antara Demokrat di Kongres dan Gedung Putih tentang paket baru bantuan Covid-19 menuju ke arah yang benar, meskipun kedua belah pihak belum menemui kata sepakat