Penanganan Covid-19 Tidak Optimal, Indonesia Resesi Triwulan III 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, pesimistis ekonomi RI bisa keluar dari jurang resesi dengan cara penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

Menurut dia, Indonesia kurang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan memiliki penanganan wabah pandemi Covid-19 yang baik, karena minimnya tes Covid-19 dibandingkan jumlah penduduk, pertambahan kasus baru yang meningkat seiring dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan ketidaktegasan aturan untuk pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 sehingga masyarakat cenderung menyepelekan protokol kesehatan.

Hal itu, berbeda dengan negara-negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Eropa yang memberlakukan lockdown (penguncian) kota atau wilayah yang menjadi cluster Covid-19, tes Covid-19 massal, dan memberlakukan aturan ketat disertai denda atau hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Melihat penanganan Covid-19 saat ini, kita akan resesi di triwulan ke III 2020. Impossible tidak akan resesi. Tiongkok, paling bisa dicontoh jika nanti kita masuk resesi. Stimulus tepat sasaran sekaligus penanganan Covid-19-nya cepat. Langsung lockdown ketika ada kasus positif. Kalaupun kita tidak lockdown, tapi PSBB perlu terus diperketat tak hanya di DKI Jakarta, tapi juga provinsi lainnya. Kalau dilonggarkan sebelum waktunya justru blunder,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara, di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Bhima Yudhistira Adhinegara menambahkan, faktor lainnya yang juga mengarahkan Indonesia menuju resesi adalah lambatnya penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hingga Juli 2020 baru terserap 20%. Padahal penyerapan anggaran PEN diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi karena stimulasi diberikan untuk masyarakat terdampak dan dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi.

Pernyataan serupa disampaikan ekonom Unika Atma Jaya Jakarta Rosdiana Sijabat. Menurutnya, resesi ekonomi di negara lain akan berpengaruh ke Indonesia, terutama jika negara-negara itu adalah negara adalah mitra ekonomi utama Indonesia.

Korea Selatan misalnya, akan secara langsung berdampak ke perekonomian Indonesia melalui aliran modal maupun aliran barang.

Dilihat dari aliran modal, Korea Selatan termasuk 10 besar penyumbang investasi asing yang ada di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Jika dilihat dari trade flows, Korea Selatan juga merupakan pangsa pasar ekspor utama Indonesia.

“Resesi di Korea Selatan akan memukul perekonomian kita dari sisi ekspor. Korea Selatan adalah salah pasar ekspor produk berbasis komoditas dari Indonesia. Resesi di negara ini akan diikuti penurunan permintaan komoditas dari Indonesia. Ini tercermin dari rilis BPS, yang melaporkan ekspor terkontraksi sebesar 12,81%, tentu didalam kontraksi ini, ada sumbangan kontraksi permintaan komoditas dari negara mitra dagang utama Indonesia diantaranya Korea Selatan dan Singapura, serta kawasan Eropa,” kata Rosdiana Sijabat.

Namun bukan serta merta, menurutnya resesi di Korea Selatan akan diikuti resesi di Indonesia, karena perbedaan karakteristik ekonomi sektoral. Misalnya, perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, bukan pada ekspor maupun impor.

“Jadi pemerintah perlu memulihkan daya beli rumah tangga, agar kita tidak masuk ke jurang resesi yang parah," ujar Rosdiana Sijabat.