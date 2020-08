Pergeseran Musim Panen Jaga PDB Pertanian Tetap Positif

Jakarta, Beritasatu.com - Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau -5,32%. Namun beberapa sektor masih mencatatakan pertumbuhan positif, salah satunya sektor pertanian yang tumbuh 2,19% dibandingkan periode sama tahun 2019(yoy) dan 16,24% dari triwulan I 2020 (qtq).

Direktur Eksekutif The Indonesia Green Financial and Investment Institute (TIGFII), Maxwell Gultom, menyampaikan masih tumbuh positifnya sektor pertanian di tengah tekanan pandemi Covid-19 ini tidaklah mengherankan. Pasalnya Indonesia masih punya sumber daya alam yang cukup, dan basis masyarakat petani kuat.

"Saat orang kesulitan dengan pekerjaan di tengah pandemi, sektor pertanian menjadi pilihan terbaik. Pemerintah juga saya lihat proaktif memberikan insentif," kata Maxwell Gultom, di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Melihat data terbaru Badan Pusat Startistik (BPS), Maxwell menilai, pergeseran musim tanam dan puncak panen ke bulan April 2020 malah menjadi berkah dalam menjaga Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian.

Selain itu sektor perkebunan pun meningkat produksinya, bahkan terjadi peningkatan permintaan luar negeri untuk olahan kelapa sawit (CPO).

"Sektor tanaman pangan saya nilai paling berpengaruh. Ini tumbuh 34,77% (qtq) atau 9,23% (yoy). Panen baik dan menjanjikan stok yang cukup. Tidak ada kekawatiran stok beras semestinya," ujar Maxwell Gultom.