Irak Setuju Pangkas Produksi, Harga Minyak Mentah Naik

Kairo, Beritasatu.com - Arab Saudi dan Irak menegaskan komitmen mereka akan perjanjian OPEC+, di mana Irak berjanji akan menambah pemangkasan produksi.

Pada hari Kamis (6/8/2020), Irak mengatakan akan menambah pemangkasan produksi sebesar 400.000 barel per hari pada bulan Agustus untuk mengganti overproduksi di bulan-bulan sebelumnya di masa perjanjian OPEC+. Dalam perjanjian itu, Irak berkomitmen memangkas produksi 1,06 juta bph.

OPEC+ mulai melakukan pemangkasan produksi di bulan Mei lalu, untuk meningkatkan harga minyak mentah dunia yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

Pagi ini, harga minyak mentah dunia jenis WTI terpantau naik 0,45 persen ke US$ 42,14 per barel, sementara Brent naik 0,33 persen ke US$ 45,24 per barel.