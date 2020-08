Belum Ada Tanda-tanda Melambat, Harga Emas Terus Ukir Rekor

New York, Beritasatu.com - Harga emas terus memecahkan rekor pada penutupan Kamis (6/8/2020), di tengah-tengah meningkatnya penyebaran virus corona yang merusak perekonomian AS.

Di pasar spot, harga emas naik 0,5 persen ke US$ 2079,6 per troy ons. Di pasar berjangka, harga emas naik 1 persen ke US$ 2069,4.

"Ada sinyal mixed antara pemulihan ekonomi (yang kuat) dan pemulihan ekonomi yang tidak seberapa karena berdasarkan angka agregat tetapi tidak menggambarkan bagaimana sektor UKM terus menderita," kata Jeffrey Christian, managing partner CPM Group. "Jalan kita menuju pemulihan masih panjang".

Data AS menunjukkan klaim pengangguran menurun pekan lalu, tetapi total angka pengangguran pertengahan Juli masih sangat besar di 31,3 juta orang.

Emas menguat melebihi 35 persen tahun ini karena dipandang sebagai aset yang aman karena nilainya stabil, sementara mata uang terus terdevaluasi karena program stimulus atau pencetakan uang bank-bank sentral.

Pasar masih menunggu kelanjutan pembahasan stimulus Covid-19 tahap II antara Republikan dan Demokrat.

"Saat ini belum ada indikasi emas dan perak mencapai puncaknya, tetapi keduanya sudah memasuki jenuh beli jangka pendek, sehingga secara teknis, ke depannya bakal terkoreksi," kata analis Kitco Metals Jim Wyckoff.