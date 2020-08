Ini Sentimen-sentimen Penggerak IHSG

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (07/08), seiring dengan bauran sentimen berikut ini : 1) Saham AS naik pada perdagangan Kamis (06/08), 2) rilis cadangan devisa Indonesia bulan Juli, 3) rupiah yang diperkirakan menguat terhadap dolar AS, 4) tanda-tanda stimulus tambahan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Donald Trump, dan 5) data pengangguran AS yang membaik. Sementara sentimen lainnya; 1) indeks regional AS diperkirakan bergerak beragam, 2) indeks berjangka Wall Street dalam posisi melemah, dan 3) data perdagangan Tiongkok diperkirakan melambat.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana membantu masyarakat terutama rumah tangga melalui pemberian akses pinjaman. Skema bantuan terbaru ini sedang disiapkan dan akan segera diluncurkan. Langkah ini diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat yang pada kuartal II turun tajam. Skema bantuan diharapkan dapat membantu masyarakat terutama meningkatkan konsumsi dan mendorong daya beli, pemerintah juga akan memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras seberat 15 kg. Ini akan diberikan kepada 10 juta masyarakat dengan total anggaran Rp 4,6 triliun. Pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai Rp 500.000 bagi penerima kartu sembako di luar PKH. Ini diberikan kepada sekitar 10 juta masyarakat dengan total anggaran Rp 5 triliun yang akan mulai dibayarkan pada Agustus ini. Pemerintah akan memberikan bantuan tambahan gaji kepada pegawai swasta gaji di bawah Rp 5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 31,2 triliun.

Survei Bank Indonesia (BI) mengindikasikan optimisme konsumen terhadap ekonomi meningkat pada Juli 2020. Kondisi itu tercermin dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 83,8 menjadi 86,2. Membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini didorong oleh keyakinan masyarakat terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden mengatakan kesepakatan perdagangan yang banyak dibanggakan oleh Partai Republik itu telah gagal. Trump sendiri telah menjadikan ketidakseimbangan perdagangan sebagai pilar diplomasi ekonominya. Data Departemen Perdagangan menunjukkan defisit perdagangan AS-Tiongkok membengkak 5% menjadi US$ 28,4 miliar pada Juni dari bulan sebelumnya dan mengkonfirmasi bahwa Tiongkok tidak menghormati komitmennya membeli barang AS.