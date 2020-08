Pendapatan Holding RS BUMN Diproyeksi Rp 4,5 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Pertamedika IHC melakukan penandatangan akta jual beli dengan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) pemilik Rumah Sakit (RS) BUMN dalam rangka pembentukan holding rumah sakit pelat merah. Secara konsolidasi, grup RS BUMN diestimasikan memiliki pendapatan usaha Rp 4,5 triliun dengan total aset mendekati Rp 5 triliun.

Adapun tujuh perusahaan BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai pemegang saham PT Krakatau Medika, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai pemegang saham PT Rumah Sakit Pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai pemegang saham PT Pelindo Husada Citra, PT Perkebunan Nusantara X sebagai pemegang saham PT Nusantara Medika Utama.

“Dengan semangat sama, yaitu memudahkan dan melayani masyarakat, saya berpikir bahwa seharusnya seluruh RS milik BUMN dapat dikelola secara profesional dan transparan, dan dipimpin orang yang memiliki expertise di bidang kesehatan. Ini semua sesuai value of synergy and value of creation dan dapat menuju go global dengan pertukaran tenaga medis ke luar negeri sebagai transfer knowledge,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir di sela-sela acara penandatanganan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Aksi korporasi ini merupakan bagian roadmap pembentukan holding RS BUMN yang telah dimulai sejak tahun 2018 melalui pengambilalihan saham mayoritas Rumah Sakit Pelni. Sebelumnya, pada 30 Juni lalu Pertamedika IHC secara resmi mengambil alih saham tujuh RS BUMN sebagai bentuk tindak lanjut dari rencana Menteri BUMN untuk mengkonsolidasikan rumah sakit BUMN ke dalam holding.

Penandatanganan ini merupakan tindaklanjut pengembangan RS BUMN secara bersama dalam gup IHC yang berpotensi meningkatkan peran ketahanan kesehatan nasional melalui empat objektif strategis yaitu, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, peningkatan jaringan dan skala, pengembangan kapabilitas dan inovasi, serta integrasi dan kolaborasi ekosistem kesehatan nasional.

Dalam menghadapi rangkaian proses aksi korporasi, Pertamedika IHC didampingi oleh PT Danareksa Sekuritas. Pertamedika IHC selaku holding rumah sakit BUMN akan menempati peringkat dua grup rumah sakit dengan jaringan terbesar di Indonesia dengan jumlah lebih 4.500 tempat tidur.

Pembentukan holding rumah sakit BUMN yang memasuki fase dua ini telah meningkatkan jumlah rumah sakit yang akan dikelola di dalam grup IHC dari sebelumnya mengelola 14 rumah sakit menjadi total 35 rumah sakit dan akan terus bertambah setelah selesainya implementasi roadmap holding RS BUMN.

Dengan penggabungan ini, maka diterapkan standarisasi kualitas dan operasional layanan di seluruh jaringan rumah sakit BUMN. Tak hanya itu, integrasi rumah sakit BUMN ini akan meningkatkan fokus bisnis dan kualitas pelayanan kesehatan serta menjadikannya pemimpin pasar dalam bisnis rumah sakit di Indonesia. “Saya harap RS BUMN dapat saling bekerja sama, membangun ekosistem kesehatan yang baik dengan rumah sakit-rumah sakit swasta, daerah, dan memprioritaskan produk-produk dalam negeri. Saya yakin, insyaallah dengan adanya langkah-langkah peningkatan dan penguatan RS BUMN ini, dampak virus corona terhadap Indonesia dapat kita lalui bersama,” ujar Erick.

Sejak tahun 2017 berdasarkan keputusan Menteri BUMN, Pertamedika IHC ditunjuk menjadi operatorship holding Rumah Sakit BUMN. Pertamedika IHC merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Beberapa rumah sakit yang dimiliki di antaranya adalah Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang memiliki akreditasi RS Kepresidenan, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, serta Rumah Sakit Pertamina Jaya (RSPJ) yang saat ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 untuk wilayah Jakarta.