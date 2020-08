DBS Dorong Masyarakat Adaptasi Kebiasaan Baru Berinvestasi

Managing Director, Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia, Leonardo Koesmanto (kiri) bersama Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro (tengah) dan Head of Advisory and Digital Investment PT Bank DBS Indonesia, Djoko Sulistyo berbincang terkait pengelolaan keuangan di Jakarta. (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)