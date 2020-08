Pandemi Dorong Percepatan Sustainable Finance

Jakarta, Beritasatu.com - Merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19, sedikit banyak mengubah paradigma konsumen, dunia bisnis, dan pemilik aset atau investor mengenai pentingnya aktivitas yang bertanggung-jawab.

Terlebih, saat ini banyak investor yang memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap keputusan investasi dan alokasi modal dengan menjadikan keberlanjutan sebagai filosofi investasi mereka.

Hal ini sejalan dengan roadmap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai program sustainable finance atau keuangan berkelanjutan yang memasuki tahapan strengthening resilience (periode 2019-2024). Pada tahapan ini, industri jasa keuangan ditargetkan untuk memperkuat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik pada aspek sosial dan lingkungan.

Ketua Indonesia Banking School (IBS), Dr Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono SH LLM, mengatakan, keuangan keberlanjutan tidak lagi sekedar perilaku pada segmen bisnis dan investasi tertentu (niche), tetapi akan menjadi perilaku yang mainstream (new normal).

"Bagi dunia bisnis dan pemilik aset, investasi berkelanjutan bukan sekedar nice to invest tetapi menjadi sebuah new-normal. Sehingga diperlukan strategi dan inovasi untuk menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai filosofi dan tujuan investasi dalam kegiatan investasi new normal mereka," ungkap Kusumaningtuti dalam sambutannya di acara webinar umum bertajuk 'Sustainable Finance: From Niche to New Normal, Jumat (7/8/2020).

Webinar kali ini menghadirkan Prof Dr Muliaman D Hadad SE MPA, yang pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2006-2011 dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017.

Melalui acara webinar ini, juga dipaparkan bagaimana dukungan OJK agar keuangan berkelanjutan menjadi praktek yang mainstream pascapandemi Covid-19, untuk mempercepat penguatan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan untuk aspek sosial dan lingkungan.

"IBS berharap agar seluruh peserta webinar mendapatkan deep insight dari tangan pertama tentang bagaimana kebijakan itu dirumuskan dan diterapkan, sebagai langkah antisipasi untuk meredam dampak pandemi Covid-19," tandas Kusumaningtuti.

Sementara itu, Muliaman mengatakan, pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan. Namun, hal itu masih harus disertakan dengan rencana atau agenda susulan dalam peneraan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan setelah masa pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 bisa dibilang mengubah banyak hal penting dan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan manusia, di berbagai belahan dunia. Kondisi pandemi saat ini, sangat luar biasa dan melampaui berbagai krisis yang pernah terjadi sebelumnya," kata Muliaman.

Menurut Muliaman, untuk pengembangan ke depan terkait pembiayaan keuangan berkelanjutan, perlu dirumuskan berbagai pendekatan untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan pascapandemi Covid-19, melalui penetapan pedoman dan standar implementasi.

"Kondisi pandemi menyadarkan banyak orang tentang pentingnya sustainable finance, sekaligus membuka peluang untuk persiapan dan implementasi dalam industri keuangan, karena menyangkut berbagai isu seperti aspek lingkungan, sosial dan tata kelola," jelasnya.

Muliaman menambahkan, pembiayaan berkelanjutan secara langsung berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi, khususnya menyangkut usaha kecil dan menengah (UMKM).

"UMKM sejatinya bisa menjadi pendorong dalam mengatasi kondisi pandemi ini. Apalagi, pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung sektor ini dalam berbagai bentuk, seperti bantuan pinjaman, program pembinaan, dan sebagainya," tandas Muliaman.