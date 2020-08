Wall Street Menguat Tipis di Tengah-tengah Meningkatnya Tensi AS-Tiongkok

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika menguat tipis pada penutupan perdagangan Jumat (7/8/2020) di tengah-tengah meningkatnya ketegangan geopolitik AS-Tiongkok dan negosiasi stimulus Covid-19 yang masih berjalan.

Dow Jones Industrial Average naik 0,2 persen ke 27.433,48, indeks S&P 500 naik 0,1 persen ke 3.351,28. Kedua indeks ini menguat selama enam hari berturut-turut. Nasdaq justru melemah 0,9 persen ke 11.010,98, mengakhiri tren positif tujuh hari terakhir. Amazon turun 1,8 persen, Netflix turun 2,8 persen, Microsoft turun 1,8 persen, Apple turun 2,3 persen.

Pada Kamis malam Presiden AS Donald Trump mengeluarkan surat perintah eksekutif melarang segala bentuk transaksi di AS kepada dua perusahaan Tiongkok, Tencent dan ByteDance, dalam 45 hari ke depan. Tencent adalah pemilik aplikasi pesan WeChat, sedangkan ByteDance adalah pemilik TikTok. Kedua aplikasi ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan AS. Microsoft tengah dalam pembicaraan mengakuisisi TikTok dan menargetkan 15 September bisa deal.

Pelarangan TikTok dan WeChat semakin meningkatkan ketegangan antara Washington dan Beijing, di mana konsulat kedua negara di Houston dan Chengdu telah ditutup. Ketegangan juga terjadi di isu virus corona dan Hong Kong. Pada hari Jumat, AS menjatuhkan sanksi kepada Pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

Negosiasi stimulus Covid-19 AS menemui hambatan. Ketua DPR Nancy Pelosi meminta Gedung Putih untuk menambah angka paket stimulus. Menteri Keuangan Steven Mnuchin juga mengakui tidak ada progres dalam negosiasi. Salah satu isu yang menjadi ganjalan adalah kelanjutan bantuan tunai US$ 600 per orang per individu. Demokrat ingin meneruskan program dengan jumlah yang sama, tetapi Republikan ingin mengurangi jumlahnya.

Data ketenagakerjaan AS menunjukkan pertumbuhan 1,763 juta lapangan kerja di bulan Juli, di atas ekspektasi survei ekonom Dow Jones 1,4 juta. Angka pengangguran AS turun ke 10,2 persen.