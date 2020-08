Bursa Eropa Ditutup Menguat Ditopang Indikasi Pemulihan Ekonomi

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Jumat (7/8/2020) berkat laporan ketenagakerjaan AS yang positif di tengah-tengah meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok dan ketidakpastian stimulus Covid-19 AS. Produksi Jerman juga mencatat pertumbuhan positif.

Indeks Stoxx600 naik 0,29 persen, DAX Jerman naik 0,66 persen, FTSE Inggris naik 0,09 persen, CAC Prancis naik 0,09 persen, dan FTSE MIB Italia naik 0,21 persen.

Pada Kamis malam Presiden AS Donald Trump mengeluarkan surat perintah eksekutif melarang segala bentuk transaksi di AS kepada dua perusahaan Tiongkok, Tencent dan ByteDance, dalam 45 hari ke depan. Tencent adalah pemilik aplikasi pesan WeChat, sedangkan ByteDance adalah pemilik TikTok. Kedua aplikasi ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan AS. Microsoft tengah dalam pembicaraan mengakuisisi TikTok dan menargetkan 15 September bisa deal.

Data ketenagakerjaan AS menunjukkan pertumbuhan 1,763 juta lapangan kerja di bulan Juli, di atas ekspektasi survei ekonom Dow Jones 1,4 juta. Angka pengangguran AS turun ke 10,2 persen.

Prancis mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 7,96 miliar euro (US$ 9,43 miliar) pada bulan Juni 2020, lebih tinggi dari defisit 7,46 miliar euro bulan Mei.

Produksi industri Jerman meningkat 8,9 persen bulan Juni, ditopang oleh pertumbuhan ekspor 14,9 persen, sebagian besar ke Tiongkok.