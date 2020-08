Jabar Ventura dan Kaya.id Bantu Pendanaan dan Branding UMKM

Bandung, Beritasatu.com - PT Sarana Jabar Ventura (SJV) menggandeng perusahaan bisnis inkubasi, PT Lumina Kaya Indonesia (Kaya.id) untuk melakukan program pendampingan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“SJV siap membantu dari sisi pendanaan dan pembiayaan modal kerja untuk mengembangkan UMKM binaan kami. Lalu teman-teman dari Kaya.id mendampingi pada sisi branding dan marketing. Kita harus berpikir dan bertindak out of the box untuk mencapai kinerja yang lebih baik,” ujar Direktur Utama PT Sarana Jabar Ventura Rahmat Fajar dalam keterangannya yang diterima Sabtu (8/8/2020).

Rahmat menjelaskan hambatan utama UMKM adalah pendanaan kebutuhan modal kerja. Untuk mengatasi hal itu, SJV membantu UMKM lewat skema obligasi konversi guna memacu UMKM berbentuk badan usaha dengan manajemen terstruktur. Dampaknya, akan mendongkrak pendapatan dan laba usaha UMKM. Sejalan dengan itu, diperlukan pendampingan pada aspek branding dan pemasaran yang memungkinkan UMKM meraih pangsa pasar lebih luas.

Dalam rangka pengembangan UMKM, kali ini SJV memilih PT Zanada Corp Education (merk KIZZ Crunchy) yang berlokasi di Bandung, untuk diberikan pendanaan dan pendampingan pemasaran. PT Zanada Corp Education saat ini memproduksi kudapan chips berbasis bahan tempe. Penandatanganan perjanjian kerja sama SJV dengan merk KIZZ Crunchy dan Kaya.id dilaksanakan secara virtual pada Jumat (7/8/2020).

Dede Sudianto dari merk KIZZ Crunchy mensyukuri kerja sama ini. Dengan kolaborasi ini, pelaku UMKM bisa fokus pada aspek produksi. Sementara aspek pemasarannya dibantu Kaya.id. “Untuk membuat UMKM maju atau naik kelas, tidak cukup dengan bantuan modal. Kami juga harus dibantu pada aspek pemasaran yang masih jadi kendala selama ini,” kata Dede.

SJV mengalokasikan dana sebesar Rp 500 juta untuk kerja sama dengan merk KIZZ Crunchy yang nantinya bisa dialihkan menjadi equity participation. Dengan skema kerja sama tersebut, pada tahun pertama produksi ditargetkan meningkat lima kali lipat, dari 2.000 packs menjadi 10.000 packs per bulan. Jika selama ini pasar hanya di Bandung dan sekitarnya, kerja sama ini memungkinkan produk menjangkau pasar lokal dan internasional.

Sementara Direktur Utama Kaya.id, Nita Kartikasari selaku pendamping inkubasi bisnis, menyatakan salah satu kesulitan UMKM naik kelas karena kekurangan sumber daya pemasaran yang berpengalaman dan konsultan bisnis yang membantu mengeksekusi strategi pemasaran.

Nita berharap UMKM Indonesia bisa tumbuh menjadi merek yang besar di Indonesia dan pasar internasional. UMKM butuh partner untuk membangun brand dan melakukan pemasaran. “Kami senang bisa bermitra dengan SJV agar UMKM Indonesia bisa berkembang menjadi brand besar. Misi kami membuat minimal satu UMKM Indonesia menjadi perusahaan publik dalam 3-5 tahun dari sekarang, dan mempunyai daya saing di pasar dunia,” ujar Nita.