Profesional Muda Didorong Jadi Penggerak Bisnis Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) didukung PricewaterhouseCoopers (PwC) Singapura mengumpulkan para profesional muda dan praktisi bisnis dari seluruh kawasan Tiongkok dan Asia Tenggara dalam diskusi tentang peran penting mereka menciptakan masa depan bisnis berkelanjutan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (9/8/2020), diskusi tersebut menggarisbawahi pentingnya sektor bisnis untuk menjadi agen perubahan (force for change) dengan mengadopsi strategi berkelanjutan ke dalam operasional bisnisnya, serta bagaimana generasi muda dalam sektor bisnis dapat menjadi penggerak visi ini. Diskusi berjudul Driving a Sustainable Business Future tersebut merupakan bagian komitmen berkelanjutan ICAEW dalam mengampanyekan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.

ICAEW Regional Director, Greater China and South-East Asia Mark Billington mengatakan saat ini dunia telah mencapai titik kritis. Masalah keberlanjutan lingkungan harus menjadi agenda utama pemerintah, pelaku bisnis, dan individu. "Sektor bisnis perlu menyadari pentingnya memberikan manfaat sosial dan lingkungan, serta bagaimana hal ini dapat mendorong nilai jangka panjang operasional dan profit bisnis mereka,” kata dia.

Survei yang dipublikasikan Center of Risk Management and Sustainability Studies (CRMS Indonesia) pada 2019 menemukan bahwa mayoritas pelaku bisnis di Indonesia belum mengikutsertakan kriteria environmental, social, and governance (ESG) secara terstruktur dalam pengambilan keputusan di organisasinya. Selain itu, hanya 18,7 persen dari respondennya menyatakan bahwa pimpinan atau direksi organisasi telah menerapkan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan dalam proses bisnis dan operasionalnya.

Responsible Business Manager PwC Singapura Rebecca Kershaw yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi menekankan bahwa sektor usaha didorong menyelaraskan model bisnis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Sistem dalam organisasi dirancang untuk mengurangi pembuangan serta konsumsi sumber daya terbatas.

Terlepas dari banyaknya bukti ilmiah yang menunjukkan parahnya dampak perubahan iklim, pemahaman mengenai pentingnya pendekatan berkelanjutan serta perubahan pola pikir dan perilaku bisnis terbilang masih kurang. Apabila ada konsensus yang sepakat bahwa perusahaan harus lebih bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, maka mereka yang mengabaikan isu ini akan lebih menyadari ancaman isu lingkungan terhadap profit bisnisnya.

Pelaku sektor akuntansi dapat memberikan kontribusi signifikan, di mana mereka dapat memberikan informasi cepat dan akurat untuk mengarahkan perusahaan agar mengambil keputusan yang memastikan aspek keberlanjutan serta keberhasilan jangka panjang.

Hal ini senada dengan pandangan yang dibagikan para akuntan muda berprestasi ICAEW yakni Associate Director Temasek Vu Nguyen, Corporate Finance Manager Duopharma Biotech Berhad Beldon Chia, dan Senior Associate, General Assurance, PwC Singapura Soo Jianhao. Ketiga profesional muda tersebut, yang saat ini memegang posisi kunci di organisasinya masing-masing, turut hadir dalam diskusi sebagai panelis.

Mereka menyinggung bagaimana aspek keberlanjutan telah berkembang dalam lanskap bisnis maupun investasi saat ini. Selain itu, mereka berpendapat bahwa profesional muda di sektor keuangan dapat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan terkait hal ini. Ketiganya mengungkapkan bahwa mereka mulai melihat adanya integrasi nilai-nilai ESG ke dalam operasional bisnis, termasuk penciptaan gugus tugas keberlanjutan, dan penerapan administrasi tanpa kertas (paperless).