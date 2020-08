Ini Pekerjaan Rumah Pemerintah untuk Pacu Investasi

Jakarta, Beritasatu.com - Investasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, termasuk dari investor asing. Apalagi, saat ini masih terjadi saving investment gap, yang menunjukkan kebutuhan investasi dalam perekonomian Indonesia tidak bisa dipenuhi dengan ketersediaan tabungan dalam negeri.

Baca Juga: Tiga Sektor Ini Paling Diminati Investor Asing

"Investasi asing dibutuhkan karena masih terjadi saving investment gap yang cukup besar. Padahal, Indonesia masih membutuhkan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan pembangunan ekonomi,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, dalam webinar rilis survei SMRC terkait persepsi publik terhadap investasi, Minggu (9/8/2020).

Menurut Aviliani, untuk mendongkrak investasi masih ada sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, terkait isu korupsi, inefisiensi dalam birokrasi, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, kebijakan pemerintah yang sering tidak konsisten, kebijakan perpajakan, dan ada beberapa hal lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

"Ini masalah klasik yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Di RUU Cipta Kerja, ini sebetulnya yang ingin diakomodasi, supaya yang menjadi keluhan investor ini bisa dikurangi. Jadi memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat terkait RUU Cipta Kerja untuk mengeliminasi hal-hal yang buruk ini,” kata Aviliani.

Baca Juga: IJB-Net Perkuat Jaringan Pelaku Bisnis Indonesia-Jepang

Kedua, terkait daya saing Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan incremental capital output ratio (ICOR) di Indonesia. Pada 2019, ICOR Indonesia adalah 6,57. Sebagai perbandingan dengan negara tetangga, ICOR Filipina 3,7, Thailand 4,5, Malaysia 4,6, dan Vietnam 5,2.

"ICOR di Indonesia tinggi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih rendah, hal ini dapat menghambat investasi. Karena ini menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di satu negara,” kata Aviliani.

Pada 2020, lanjut Aviliani, tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia juga masih di peringkat 73 dunia. Beberapa persoalan yang cukup berat seperti komponen memulai bisnis (peringkat 140), izin mendirikan bangunan (peringkat 110), dan enforcing contract (peringkat 139). "Prosedur memulai bisnis di Indonesia cukup banyak, mencapai 11. Angka tersebut jauh dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik," jelasnya.

Baca Juga: Pandemi Dorong Percepatan Sustainable Finance

Aviliani menegaskan, Indonesia juga mengalami penurunan tingkat produktivitas dari waktu ke waktu.Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat era ke depan adalah era yang mengarah ke global value chain (GVC), sehingga setiap negara harus mencari potensi industri yang kompetitif.

"Untuk isu ketenagakerjaan, ketenagakerjaan di Indonesia didominasi 58 persen yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki skill. Maka diperlukan pelatihan dalam menyambut investasi baru. Bila ini tidak dilakukan, akan terjadi kesenjangan, dan pertumbuhan tinggi tidak diikuti dengan pemerataan," kata Aviliani.