Harga Minyak Naik karena Komentar Saudi Aramco

Melborune, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada awal perdagangan Senin (10/8/2020) di tengah harapan kesepakatan stimulus pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan komitmen Irak memperdalam pemotongan pasokan minyak mentahnya.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS, naik 49 sen, atau 1,2 persen menjadi US$ 41,71 per barel pada 0010 GMT, sementara minyak mentah Brent berjangka naik 40 sen, atau 0,9 persen ke US$ 44,80 per barel. Sementara kedua kontrak minyak jatuh pada Jumat lalu akibat kekhawatiran permintaan.

Harapan tumbuh pada Minggu bahwa konflik antara Partai Demokrat dan Gedung Putih yang diduduki Republik akan berakhir terkait paket dukungan baru untuk negara bagian AS yang kekurangan uang akibat pandemi virus corona.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin bersedia memulai kembali pembicaraan kesepakatan untuk menutupi sisa anggaran tahun 2020.

Pada saat yang sama, Kepala Eksekutif Arab Saudi Aramco Amin Nasser mengatakan naiknya permintaan minyak di Asia karena ekonomi secara bertahap mulai terbuka setelah pelonggaran lockdown virus corona.

“Ada sedikit hal positif pagi ini karena komentar Saudi Aramco yang melihat adanya pemulihan permintaan,” kata ahli strategi pasar AxiCorp, Stephen Innes.

Di sisi pasokan, Irak Jumat (7/8/2020) mengatakan akan memangkas produksi minyak sebanyak 400.000 barel per hari pada Agustus dan September untuk mengkompensasi kelebihan produksi tiga bulan terakhir. Langkah tersebut membantu memenuhi pemotongan yang diamanatkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC +.

Pemotongan lebih tajam akan membuat total pengurangan produksi Irak menjadi 1,25 juta barel per hari pada bulan ini dan tahun depan.

Para menteri energi Saudi dan Irak dalam pernyataan bersama mengatakan bahwa upaya OPEC+ akan meningkatkan stabilitas pasar minyak global, mempercepat penyeimbangan dan mengirimkan sinyal positif ke pasar.