Awali Pekan, Wall Street Ditutup Menguat

New York, Beritasatu.com - Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Senin (10/8/2020). Indeks Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 menguat ditopang surat perintah eksekutif Presiden AS terkait stimulus Covid-19, sementara Nasdaq terseret saham-saham teknologi yang melemah.

Dow Jones naik 1,3 persen ke 27.791,44 ditopang saham Boeing, Caterpillar, dan Dow Inc. yang menguat lebih dari 5 persen masing-masing. JPMorgan Chase juga naik 1,2 persen.

S&P 500 naik 0,27 persen ke 3.360,47 ditopang sektor energi dan industri yang menguat 2,4 persen lebih. S&P 500 mencatat gain tujuh perdagangan terakhir dan kini, indeks itu hampir menembus rekor.

Nasdaq justru melemah 0,4 persen ke 10.968,36. Saham Facebook dan Netflix terkoreksi 2 persen, Microsoft turun 1,99 persen, Amazon turuun 0,6 persen dan Alphabet minus 0,1 persen.

Warga AS yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19 berhak mendapatkan tunjangan US$ 400 per minggu dari Pemerintah AS. Presiden Donald Trump menandatangani surat perintah eksekutif terkait santunan itu pada hari Sabtu (8/8/2020) karena negosiasi stimulus antara Gedung Putih dan anggota Kongres dari Partai Demokrat tidak kunjung selesai.