Bursa Eropa Menguat Tipis, Investor Pantau Stimulus Covid-19 AS

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (10/8/2020). Sentimen ketegangan geopolitik AS-Tiongkok menekan saham-saham teknologi. Pelaku pasar juga terus memantau perkembangan stimulus Covid-19 AS.

Indeks Stoxx600 naik 0,3 persen, DAX Jerman naik 0,1 persen, FTSE Inggris naik 0,31 persen, CAC Prancis naik 0,41 persen, FTSE MIB Italia naik 0,69 persen.

Sektor teknologi melemah 1,6 persen, sementara sektor perbankan naik sekitar 2 persen ditopang indikasi pemulihan ekonomi dari Tiongkok.

Ketegangan AS-Tiongkok masih menghantui bursa global. Presiden Donald Trump menandatangani surat perintah eksekutif melarang aplikasi TikTok dan WeChat di AS karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Larangan ini akan mulai berlaku bulan depan.

Warga AS yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19 berhak mendapatkan tunjangan US$ 400 per minggu dari Pemerintah AS. Presiden Trump menandatangani surat perintah eksekutif terkait santunan itu pada hari Sabtu (8/8/2020) karena negosiasi stimulus antara Gedung Putih dan anggota Kongres dari Partai Demokrat tidak kunjung selesai.