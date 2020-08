Harga Emas Antam Naik Rp 2.000 ke Rp 1.056.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (11/8/2020) mencapai Rp 1.056.000 per gram atau naik Rp 2.000 dari perdagangan sebelumnya.

Harga pembelian kembali atau buyback emas naik Rp 1.000 ke Rp 954.000 per gram.

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, terangkat 11,7 dolar AS atau 0,58 persen menjadi ditutup pada 2.039,70 dolar AS per troy ons. Emas berjangka anjlok 41,4 dolar AS atau 2,00 persen menjadi ditutup pada 2.028,00 dolar AS per troy ons pada akhir pekan lalu (7/8/2020).

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 1 gram: Rp 1.056.000.

5 gram: Rp 5.089.000.

10 gram: Rp 10.090.000.

25 gram:Rp 25.062.500.

50 gram: Rp 50.005.000.

100 gram: Rp 99.890.000.

250 gram: Rp 249,337.500.

500 gram: Rp 498.375.000.