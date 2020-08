Fitch Pertahankan Peringkat Kredit RI

Jakarta, Beritasatu.com - Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit internasional yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat mempertahankan peringkat utang (rating) Indonesia pada posisi BBB, dengan outlook stabil.

Dalam laporannya 10 Agustus 2020, Fitch menyatakan bahwa stabilnya rating Indonesia didorong oleh prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah dibandingkan negara peers dengan kategori BBB. Selain itu, Fitch juga menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 selama ini sudah berada pada jalur yang tepat. Di mana, jumlah dukungan pemerintah untuk mengatasi pandemi mencapai Rp 695 triliun (4,4% dari PDB), mencakup bantuan langsung tunai, penyediaan kebutuhan pokok, penyediaan jaminan, dan insentif perpajakan.

Fitch pun mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena telah menanggapi krisis dengan cepat dengan berbagai langkah bantuan untuk mendukung rumah tangga dan perusahaan, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Fitch juga beranggapan Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan sementara yang luar biasa, yang mencakup penangguhan tiga tahun dari plafon defisit 3% dari PDB dan pembiayaan bank sentral langsung pada defisit. Kebijakan ini didukung kebijakan fiskal yang berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir sehingga menyebabkan Indonesia mempunyai ruang bagi langkah-langkah penyelesaian pandemi. Fitch percaya bahwa sikap disiplin Indonesia atas kebijakan moneter dalam beberapa tahun terakhir memberikan keyakinan bahwa skema tersebut hanya akan bersifat temporer dan skema tersebut juga lebih disebabkan karena keadaan pandemi yang tidak biasa.

Dalam penilaiannya, Fitch memperkirakan bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia akan terkontraksi pada 2020, dipengaruhi pandemi Covid-19. Namun, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat menjadi 6,6% pada 2021. Momentum pertumbuhan ekonomi diperkirakan berlanjut pada 2022, yaitu tumbuh 5,5%, antara lain didukung oleh fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur.

Menanggapiperingkat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, di tengah kondisi yang tidak biasa ini, pemerintah memiliki kerangka kebijakan ekonomi makro dan mikro sektoral secara terstruktur dan berhati-hati. Pihaknya pun tetap mematuhi rambu-rambu keuangan dan dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak ugal-ugalan. Ini untuk merespons Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings yang menyoroti kebijakan pemerintah dalam melakukan pembiayaan utang dengan cara berbagai beban bersama Bank Indonesia (BI) atau burden sharing. Keputusan itu dinilai akan mempengaruhi kepercayaan investor.

“Dilakukan sesuai kebutuhan atau elemen, tidak ugal-ugalan yang gambarkan mencetak uang mudah dan gunakan dengan tidak bertanggung jawab. Arahnya harus kerja cepat, harus kerja keras, ini krisis, maka harus kerja tidak suasana biasa,” ujarnya, Senin (10/8).

Senada Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pengakuan tersebut sebagai bukti stabilitas makroekonomi diakui lembaga internasional. Prospek ekonomi jangka menengah Indonesia juga diakui meski dunia tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. “Afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil merupakan bentuk pengakuan Fitch, sebagai salah satu lembaga pemeringkat utama dunia,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan baik di sisi fiskal, moneter, maupun sistem keuangan secara berhati-hati dan terukur untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dalam kaitan ini, berbagai indikator menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga sehingga turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Inflasi pada Juli 2020 tercatat 1,54% year on year dan diperkirakan akan berada dalam kisaran sasaran inflasi 3%+1% untuk keseluruhan 2020. Defisit transaksi berjalan triwulan II 2020 diperkirakan tetap rendah dan investasi portofolio asing kembali mencatat net inflow. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah secara point to point menguat 14,4% pada triwulan II 2020. Cadangan devisa pada akhir Juli 2020 meningkat menjadi US$ 135,1 miliar atau setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Adapun posisi peringkat utang terakhir Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat utang seperti Moody’s ada di Baa2 dengan outlook stabil, Fitch ada di BBB dengan outlook stabil, S&P ada di BBB dengan outlook negatif, Japan Credit Rating Agency ada di BBB+ dengan outlook stabil, Rating & Investment ada di BBB+ dengan outlook stabil.