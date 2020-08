Kabar Vaksin Covid-19 Rusia Dorong Bursa Eropa Menguat

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (11/8/2020) ditopang oleh harapan akan tercapainya kesepakatan stimulus Covid-19 di Amerika Serikat dan penemuan vaksin Covid-19 di Rusia.

Indeks Stoxx600 naik 1,68 persen ditopang sektor tekonologi yang naik 4,4 persen dan sektor pariwisata yang naik 4,5 persen. DAX Jerman naik 2,04 persen, FTSE Inggris naik 1,71 persen, CAC Prancis naik 2,41 persen, FTSE MIB Italia naik 2,84 persen.

Investor tidak terpengaruh laporan Tiongkok telah memberlakukan sanksi terhadap 11 warga AS termasuk Senator Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley dan Pat Toomey.

Langkah balasan Beijing menyusul Washington pekan lalu akan menjatuhkan sanksi pada 11 orang termasuk pemimpin Hong Kong Carrie Lam atas perannya mengawasi dan menerapkan kebijakan penindasan kebebasan demokrasi Beijing.

Warga AS yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19 berhak mendapatkan tunjangan US$ 400 per minggu dari Pemerintah AS. Presiden Trump menandatangani surat perintah eksekutif terkait santunan itu pada hari Sabtu (8/8/2020) karena negosiasi stimulus antara Gedung Putih dan anggota Kongres dari Partai Demokrat tidak kunjung selesai. Namun, politisi Demokrat dan Republikan mengatakan perintah Trump tersebut terlalu mahal untuk dijalankan negara bagian.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya telah memberikan persetujuan vaksin Covid-19 atau pertama di dunia. Meski ada keraguan apakah Rusia telah mengembangkan vaksin yang aman begitu cepat, berita tersebut memicu optimisme investor.