Bursa Asia Dibuka Mixed, Pasar Terus Pantau Perkembangan Vaksin

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (12/8/2020). Negosiasi stimulus Covid-19 antara Pemerintah AS dengan Kongres belum membuahkan hasil, sementara Rusia mengklaim menemukan vaksin Covid-19.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,16 persen, Kospi Korea Selatan turun 0,67 persen, S&P/ASX 200 turun 0,56 persen, Indeks Komposit Shanghai turun 0,66 persen, Hang Seng Hong Kong turun 0,39 persen.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim negaranya telah memberikan persetujuan vaksin Covid-19 atau pertama di dunia. Meski ada keraguan apakah Rusia telah mengembangkan vaksin yang aman begitu cepat, berita tersebut memicu optimisme investor.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintah telah menyetujui pembelian 100 juta dosis vaksin Covid-19 dari Moderna. Vaksin tersebut saat ini berada di tahap akhir uji coba ke manusia.

Calon presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) Joe Biden memilih Kamala Harris sebagai calon wakil presiden (cawapres), Selasa (11/8). Harris menjadi wanita kulit hitam pertama yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden AS.

Warga AS yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19 berhak mendapatkan tunjangan US$ 400 per minggu dari Pemerintah AS. Presiden Trump menandatangani surat perintah eksekutif terkait santunan itu pada hari Sabtu (8/8/2020) karena negosiasi stimulus antara Gedung Putih dan anggota Kongres dari Partai Demokrat tidak kunjung selesai. Namun, politisi Demokrat dan Republikan mengatakan perintah Trump tersebut terlalu mahal untuk dijalankan negara bagian.

Dow Jones Industrial Average naik 0,4 persen, S&P 500 turun 0,8 persen, Nasdaq turun 1,7 persen.