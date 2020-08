Ini Rekomendasi Belanja Saham dari Valbury Sekuritas Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia hari ini, Rabu (12/8/2020), IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan potensi menguat dipengaruhi oleh bauran sentimen-sentimen berikut: 1) kabar Rusia menemukan vaksin Covid-19, 2) indeks berjangka Wall Street dalam posisi menguat, 3) indeks regional Asia diperkirakan menguat terangkat sentimen kabar Rusia menemukan vaksin Covid-19, 4) rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS, dan 5) komentar dari pemimpin Senat AS dari Partai Republik, Mitch McConnell, yang mengatakan kepada media bahwa negosiator Gedung Putih belum berbicara dengan para pemimpin Demokrat di Kongres AS tentang undang-undang bantuan virus corona setelah pembicaraan yang macet pekan lalu.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Fitch mempertahankan peringkat utang (rating) Indonesia pada posisi BBB, dengan outlook stable. Dalam laporannya, Fitch menyatakan bahwa stabilnya rating Indonesia didorong oleh prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah dibandingkan negara peers dengan kategori BBB. Di sisi lain, Fitch beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal, meningkatkan pendapatan negara, mempercepat reformasi struktural, dan meningkatkan PDB per kapita. Fitch mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena telah menanggapi krisis dengan cepat dengan berbagai langkah bantuan untuk mendukung rumah tangga dan perusahaan, termasuk usaha kecil dan menengah.

Pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bertahan dan bangkit dengan dana stimulus sebesar Rp 123,46 triliun. Dana stimulus untuk UMKM terdiri dari berbagai program yang berbeda-beda. Untuk subsidi bunga KUR dan UMKM yang meminjam di bawah Rp 10 miliar dan ultra mikro yang pinjamannya Rp 5-10 juta. Selain itu, UMKM mendapat pajak yang ditanggung pemerintah serta dalam kredit modal kerjanya bisa meminjam lagi sampai Rp 10 miliar dan kredit modal kerja ditanggung oleh jamkrindo dan askrindo.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meneken aturan yang membolehkan pengangguran AS mendapatkan dana bantuan sosial. Trump menjanjikan bahwa kelompok masyarakat yang menganggur akan mendapatkan bansos, walaupun negara bagian tempat mereka tinggal tidak mau membayar sebagian anggaran tersebut. Trump menyatakan para pengangguran itu akan diberikan bantuan USD 400 (sekitar Rp5,8 juta) setiap pekan. Dia menetapkan pemerintah negara bagian menanggung 25% dari dana bansos atau sekitar USD 100.

Rekomendasi perdagangan hari ini:

BMRI: Trading Buy

• Close 5975, TP 6200

• Boleh buy di level 5800-5975

• Resistance di 6200 & support di 5800

• Waspadai jika tembus di 5800

• Batasi risiko di 5675

BBTN: Trading Buy

• Close 1410, TP 1460

• Boleh buy di level 1345-1410

• Resistance di 1460 & support di 1345

• Waspadai jika tembus di 1345

• Batasi risiko di 1325

WIKA : Trading Buy

• Close 1180, TP 1225

• Boleh buy di level 1150-1180

• Resistance di 1225 & support di 1150

• Waspadai jika tembus di 1150

• Batasi risiko di 1110

PTPP: Trading Buy

• Close 985, TP 1020

• Boleh buy di level 950-985

• Resistance di 1020 & support di 950

• Waspadai jika tembus di 950

• Batasi risiko di 920

WSKT: Trading Buy

• Close 655, TP 690

• Boleh buy di level 640-655

• Resistance di 690 & support di 640

• Waspadai jika tembus di 640

• Batasi risiko di 610

MEDC: Trading Buy

• Close 565, TP 595

• Boleh buy di level 540-565

• Resistance di 595 & support di 540

• Waspadai jika tembus di 540

• Batasi risiko di 510